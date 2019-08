Luis Sal, il video della canzone “Vagiaina”

Chiara Ferragni, Fedez e la cagnolina Matilda Ferragni sono i protagonisti del nuovo video musicale della canzone “Vagiaina” di Luis Sal, lo youtuber amico dei Ferragnez che da settimane è in vacanza con loro ad Ibiza, in Spagna.

Luis Sal: chi è lo youtuber in vacanza con Chiara Ferragni e Fedez

“Vagiaina”, singolo prodotto da Sick Luke, che è diventato famoso in Italia con la sua musica trap, è una canzone che parla di sesso e tradimento. E comincia proprio così: “Non mi presentare la tua ragazza. Non me la presentare, non ci pensare. Non me la presentare o finisce male”. Nel video si vede Luis che, in barca con Chiara e Fedez, stringe la mano alla bionda influencer mentre il cantante è di spalle, intento a scattare una foto.

La storia della canzone “Vagiaina”, scritta con il tipico stile nonsense dei video di Luis Sal, è quella di un uomo incapace di dire no al sesso, anche se la donna oggetto del desiderio è già impegnata. Molte nel video le allusioni ai rapporti sessuali.

Luis Sal e Matilda Ferragni

In una, in particolare, “vittima” dell’approccio di Luis Sal è Matilda Ferragni, la bulldog francese di Chiara Ferragni.

“Non voglio rovinare la vostra relazione, siete una coppia così bella, non vorrai mica che Luis Sal-ga addosso alla tua tipa”. E in quel momento si vede proprio Luis Sal sul letto sopra alla cagnolina, in atteggiamento equivoco.

Il lancio del singolo di Luis Sal

Il nuovo singolo di Luis Sal “Vagiaina” è stato lanciato giovedì, 8 agosto, direttamente da Ibiza, l’isola dove è stato girato anche il video musicale. Che su Youtube ha già raggiunto, in meno di 24 ore, quasi un milione di visualizzazioni ed è primo nelle tendenze del social.

L’annuncio è arrivato lo stesso giorno in cui Chiara Ferragni ha pubblicato il primo trailer del suo film documentario “Chiara Ferragni Unposted” (guardalo qui), che sarà presentato al Festival di Venezia e poi per tre giorni nei cinema di tutta Italia.

Tanto che Fedez in una stories di Instagram ha commentato: “La Ferri ha lanciato il trailer, Luis il singolo, io non sto facendo niente”. In realtà, il rapper qualche girono fa ha svelato che in questo periodo sta scrivendo molto, quindi a breve potrebbe avere qualche novità per i suoi fan.