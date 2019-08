Ligue 1 2019 2020 in streaming e diretta tv, dove vedere le partite

LIGUE 1 STREAMING TV – Parte una nuova stagione di Ligue 1, il massimo campionato francese, che negli ultimi anni è stato dominato dal Psg. Qualche squadra riuscirà quest’anno a fermare lo strapotere dei parigini? Parte venerdì 9 agosto la nuova stagione di Ligue 1 2019 2020. Neymar e compagni sono determinati a dominare anche questo campionato.

La squadra guidata da Thomas Tuchel ricomincerà la propria stagione in Ligue 1, a caccia del terzo titolo consecutivo, contro il Nimes domenica 11 agosto alle ore alle 21:00 al Parco dei Principi.

Ad inaugurare però la prima giornata su DAZN sarà l’anticipo tra altre due “grandi” del calcio francese, Monaco e Lione, in diretta dallo stadio Louis II venerdì 9 agosto alle 20:45.

Il Marsiglia di André Villas-Boas, voglioso di riscattarsi dopo una stagione sottotono, esordirà invece contro il Reims di David Guion, sorpresa dello scorso anno, sabato 10 agosto alle ore 17:30.

Il Lille di Christophe Galtier, giunto alle spalle del PSG nello scorso campionato, farà infine il suo esordio stagionale in casa contro il Nantes domenica 11 agosto alle 15:00.

Il tabellone del calciomercato estivo in Italia: tutte le trattative concluse

Ma come fare e dove vedere le partite della Ligue 1 2019/2020 in diretta tv e in streaming? Vediamolo insieme.

Ligue 1 in tv, dove vedere le partite della stagione 2019 2020 in diretta

Anche quest’anno ad avere i diritti tv della Ligue 1 è DAZN, la piattaforma in streaming del Gruppo Perform che trasmette anche tre partite di Serie A in esclusiva, tutta la Liga spagnola, la Serie B, l’Eredivisie, EFL Championship, MLS, Chinese Super League e J1 League giapponese.

Confermato il prezzo dello scorso anno: 9,99 euro al mese, con la possibilità anche di un abbonamento annuale: una card prepagata da €99,99 valida per 12 mesi di visione. Grazie alla collaborazione con epay, l’offerta annuale sarà disponibile nei principali punti vendita della GDS (Unieuro, Mediaworld, Euronics, Mondadori Store) della GDO (Esselunga e Carrefour) e del canale diffusivo di bar e tabacchi Lottomatica e negozi locali, a cui si aggiunge il capillare network di oltre 40 mila punti vendita Sisalpay grazie all’accordo con Domec.

DAZN trasmette tutta la Ligue 1 in diretta e in esclusiva, con le migliori partite con il commento in italiano.

Le novità della stagione sportiva 2019 2020 su DAZN

Ligue 1 streaming live, dove vedere le partite su pc, smartphone e tablet

La Ligue 1 2019 2020, come tutti i contenuti trasmessi da DAZN, sono disponibili in diretta streaming su tutti i device compatibili, come Smart tv (Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, LG TV, Panasonic TV, Samsung TV, Sony TV), smartphone e tablet (Amazon Fire Tablet, iPhone, iPad, smartphone e tablet Android), PC (Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux) e console come Xbox One e PlayStation 4.

Inoltre è possibile recuperare le partite della Ligue 1 su DAZN in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, per rivedere il match integrale o gli highlights.

Ligue 1 streaming, la squadra di DAZN: i telecronisti e degli opinionisti

Confermata Diletta Leotta per la conduzione degli studi sulla partita del sabato sera di Serie A. Per le telecronache confermate le voci di Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani. Le novità della stagione si avranno tra gli opinionisti con tre nuovi ingressi: Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi.

Tra i talent ritroviamo Mauro German Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel. Completano la rosa gli interventi da bordocampo e le interviste ai protagonisti di Giulia Mizzoni, Davide Bernardi, Marco Russo, Tommaso Turci e Federica Zille.