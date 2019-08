Annullato il Jova Beach Party di Vasto: Jovanotti non si esibirà il 17 agosto

Jova Beach Party annullato a Vasto Annullato il Jova Beach Party di Vasto, previsto per il 17 agosto prossimo: Jovanotti non si esibirà nella spiaggia del comune abruzzese. La notizia è appena stata annunciata da Maurizio Salvadori, amministratore delegato della società responsabile del tour, Trident, e organizzatore da trent’anni dei concerti di Jovanotti. Salvadori lo ha fatto sapere all’uscita dal comitato per la sicurezza che si è concluso oggi, venerdì 9 agosto, presso la Prefettura di Chieti. La data del concerto era a rischio dal 17 luglio 2019, da quando cioè il prefetto di Chieti per la prima volta aveva messo in dubbio la fattibilità dell’evento.

Il prefetto Giacomo Barbato era preoccupato per la sicurezza e l’incolumità delle persone, per l’impatto ambientale dell’evento e per la viabilità: l’organizzazione prevedeva la chiusura della statale 16 nel bel mezzo delle vacanze estive.

Questo avrebbe spaccato l’Italia in due in un periodo in cui la strada statale è interessata da importanti ondate di traffico da nord a sud del Paese.

Già nel mese di marzo il piano presentato dallo staff del Jova Beach Party era stato bocciato dal comitato per l’ordine e la sicurezza, ma nonostante questo il progetto era rimasto identico: gli organizzatori non avevano apportato alcuna modifica alle questioni organizzative che avevano destato preoccupazione.

Lo staff di Jovanotti si era detto sicuro di poter trovare le soluzioni logistiche necessarie a organizzare al meglio l’atteso evento di Vasto, previsto per il 17 agosto, e infatti i lavori per preparare la spiaggia al festival erano alla fine iniziati, con il bene stare del sindaco Francesco Menna.

Oggi l’annuncio di Salvadori, che delude i fan provvisti di biglietto e pronti a ballare sulle note del cantante pop sulla spiaggia abruzzese.

