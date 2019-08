Italia Camerun volley maschile streaming live e diretta tv: dove vedere la partita | Torneo Preolimpico 2019

ITALIA CAMERUN VOLLEY MASCHILE STREAMING TV – Stasera, venerdì 9 agosto 2019, a Bari alle ore 21.15 l’Italia affronterà il Camerun, in una gara valida per il torneo Preolimpico di volley maschile 2019.

Si tratta della prima del ciclo di tre partite (le altre saranno contro Australia e Serbia) che serviranno a decretare quale delle quattro nazionali presenti nel mini-torneo otterrà la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In caso di fallimento, l’Italia dovrà aspettare e giocare l’Europeo in programma a gennaio 2020: anche il vincitore di quella competizione, infatti, avrà accesso ai Giochi olimpici.

Ma dove vedere Italia Camerun di Volley maschile in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Dove vedere Italia Camerun di Volley maschile in tv

In Italia sarà la Rai a trasmettere le partite degli azzurri con pre e post partita, interviste, speciali, e tanto altro su Rai 2 a partire dalle ore 21,05. L’inizio del match è in programma per le ore 21,15.

La Rai trasmette anche l’altra partita del torneo, quella tra Australia e Serbia delle 18, sul canale Rai Sport +HD.

Dove vederla in live streaming

Italia-Camerun andrà in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (ma serve registrarsi con mail o account social) RaiPlay. Potete trovare la piattaforma sia sul sito ufficiale che tramite l’omonima app per iOS e Android.

Ma qual è il calendario del torneo preolimpico 2019? Eccolo nel dettaglio:

VENERDÌ 9 AGOSTO 2o19

18.00 – Australia-Serbia (diretta Rai Sport + HD)

21.15 – ITALIA-Camerun (diretta Rai 2)

SABATO 10 AGOSTO 2o19

18.00 – Serbia-Camerun (diretta Rai Sport + HD)

21.15 – ITALIA-Australia (diretta Rai 2)

DOMENICA 11 AGOSTO 2019

18.00 – Camerun-Australia (diretta Rai Sport + HD)

21.15 – ITALIA-Serbia (diretta Rai 2)

LE REGOLE DEL TORNEO

Le migliori 24 Nazionali del ranking sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno che si disputeranno in sei località differenti, ogni formazione affronterà le altre tre durante il fine settimana: le vincitrici otterranno i sei pass per le Olimpiadi.

Le squadre che non saranno riuscite nell’impresa attraverso i tornei internazionali avranno una seconda chance tramite i tornei continentali che andranno in scena a gennaio 2020.