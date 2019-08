Gossip news: tutte le ultime notizie di oggi 9 agosto 2019

Gossip news: le ultime notizie di oggi 9 agosto 2019

Bradley Cooper e Lady Gaga insieme a Panarea

Bradley Cooper e Lady Gaga sono insieme a Panarea.

“Lo so al 100 per cento ma mi piace mettere le mani avanti”, sono le parole con cui Giacomo Parpiglia, giornalista gossip di Radio Dj, inizia il racconto dell’avvistamento della coppia sull’isola nell’ambito della sua rubrica di gossip.

“Lady Gaga e Bradley Cooper sono arrivati in una delle isole Eolie e sono andati a pranzo nel locale che si chiama da Pina. Stamattina hanno fatto colazione al Ciconda”, il tutto nell’isola di Panarea, specifica Parpiglia, che ha ricevuto le informazioni attraverso un messaggio mandato da un paparazzo fidato.

Ecco la storia completa.

Richard Gere a Lampedusa

L’attore statunitense più amato di sempre Richard Gere è volato alla volta di Lampedusa a sostenere Open Arms, in mare da otto giorni, con a bordo 121 migranti. La nave dell’Ong fino ad ora non ha ottenuto nessuna risposta né dallo stato di cui batte bandiera, la Spagna, né dai due paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Malta e Italia.

“Riteniamo inaccettabile che la vita di uomini, donne e bambini continui a essere ignorata e che i diritti sanciti dalle Convezioni Internazionali continuino ad essere sistematicamente violati. Parleremo di questo insieme a un amico e attivista per i diritti umani, che da anni si batte per dare voce ai più vulnerabili in ogni angolo della terra, Richard Gere, che ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo”, si legge in una nota diffusa dalla Ong.

La favola di Biancaneve fu tratta da una storia vera (che finora nessuno conosceva)

La vera storia di Biancaneve si discosta molto da quella che conosciamo attraverso il romantico cartone Disney.

Secondo alcuni storici tedeschi, infatti, Biancaneve è realmente esistita, ed è a lei che i fratelli Grimm si sarebbero ispirati quando hanno raccontato la storia della principessa, tratta in inganno dalla perfida matrigna e salvata dal principe azzurro e dai sette nani.

Holger Kempken è il direttore del museo bavarese che ha affermato di aver ritrovato la lapide del personaggio realmente esistito nel ‘700, a cui s’ispira la storia di Biancaneve.

Kempken ha raccontato alla Bbc che ci sarebbero molti indizi a favore di questa ricostruzione.

La donna che ha ispirato Biancaneve sarebbe la baronessa tedesca Maria Sophia von Erthal, che viveva nel castello di Lohr am Main insieme al padre e alla sua seconda moglie che, come la perfida matrigna della fiaba, la aveva costretta da allontanarsi per fare spazio ai figli del primo matrimonio.

Qui l’articolo completo.