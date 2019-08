Giulia De Lellis e la dedica ad Andrea Iannone

L’influencer romana Giulia De Lellis è innamorata, innamoratissima del suo lui, Andrea Iannone. Dopo mesi e mesi in cui i due si nascondevano, ora sui social sono affiatatissimi. A dimostrarlo un lungo post in cui la 23enne romana ha messo nero su bianco i suoi sentimenti per il motociclista nel giorno del 30esimo compleanno di lui.

“Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti. Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola. La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare”, ha scritto la giovane stella di Instagram.

“Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore.. Ecco cosa siamo io e lui: bene. Siamo anche rispetto, consapevolezza, e tante altre cose che se dovessi soffermarmi a descrivere non finirei più.. È vero, non vi ho ancora raccontato tanto di noi, ma lui è troppe cose”, ha continuato ancora.

“Più di tutto è meraviglia, la mia.. Ogni giorno fa innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul suo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, una smorfia o una mania. Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio!”, continua ancora De Lellis.

Insomma pare proprio che l’amore tra la giovane influencer di Ostia e il motociclista sia qualcosa di serio e non un flirt passeggero.

