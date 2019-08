Film da vedere al cinema nel weekend, le pellicole in uscita dal 9 agosto 2019

Cosa vedere questa settima al cinema? Quali film proietteranno nel weekend? Nessun problema, vi informiamo noi.

Ogni settimana il weekend delle sale cinematografiche si anima con una nuova programmazione, più ricca e spumeggiante della precedente.

Vediamo quali sono i film attesi durante questo weekend a partire dal 9 agosto 2019.

Film da vedere al cinema | Weekend dal 9 agosto 2019

Tra le novità al cinema di questo weekend arriva il nuovo capitolo di Fast and Furious Hobbs & Shaw. Distribuito daUniversal Pictures, il film riporta sul grande schermo due volti ben conosciuti e apprezzati dagli estimatori della saga cinematografica.

Si sono conosciuti nel 2015, nel settimo capitolo di Fast and Furious, giurandosi estrema rivalità eppure quattro anni dopo Luke Hobbs e Deckard Shaw, interpretati rispettivamente da Dwayne Johnson e Jason Statham, dovranno pattuire un’alleanza per far fronte a un nemico comune. Chi l’avrebbe mai detto che da acerrimi nemici i due sarebbero diventati potenti alleati?

La nuova avventura di Fast and Furious arriva nelle sale dall’8 agosto 2019 ed è diretto da David Leitch.

Un appuntamento musicale per gli appassionati è quello con Bring The Soul: The Movie, un documentario sulla band sudcoreana alla fine del loro tour “Love YourSelf” che li ha portati in tutta Europa per poi concludersi a Parigi, sul tetto della città, con un immenso after-party dove gli artisti hanno condiviso le loro storie come mai prima d’ora.

La pellicola, distribuita da Nexo Digital, arriva in sala dal 7 agosto 2019.

Poi due appuntamenti d’azione. Il primo di cui vi parliamo è Goldstone – Dove i mondi si scontrano; diretto da Ivan Sen, racconta la storia di Jay Swan, un detective che indaga sul caso di una persona scomparsa e si ritrova immischiato in una missione più grande di lui. Arrivato nella cittadina mineraria di Goldstone, Swan entra in contatto con il poliziotto locale, Josh, che lo arresta per guida in stato d’ebrezza. Tra i due non c’è alcuna simpatia, ma quando la stanza del motel dove alloggia Jay viene fatta saltare in aria, al detective è chiaro di essere sulla strada giusta e che il distretto di polizia nasconde qualcosa di grosso. Unendo le forze, Swan e Josh indagheranno sul marcio della città.

La seconda pellicola d’azione è The Quake – Il terremoto del secolo. Il film, diretto da John Andreas Andersen, racconta di un geologo che ha messo la sua carriera davanti a tutto, persino alla sua famiglia. Così, quando un pericoloso terremoto è pronto a mettere in ginocchio Oslo, per lui sarà difficile convincere il resto del mondo che la fine è imminente.

Tra i film usciti di recente al cinema e che sono ancora presenti in sala, possiamo selezionarne alcuni che potrebbero interessarvi: il nuovo capitolo di Men in Black International, arrivato a fine luglio, Spider-Man Far From Home il sequel con un giovanissimo Spider-Man amico di Iron Man. E ancora, i più fortunati potrebbero persino trovare nei multisala ancora Toy Story 4.

Tutta la programmazione della settimana al cinema, dal 5 all’11 agosto