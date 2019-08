Il mistero di Fedez e la sigaretta pixelata di Luis Sal: è una canna? | VIDEO

Fedex e la sigaretta elettronica pixelata (che sembra una canna)

Fedez in vacanza con l’amico del cuore Louis Sal fa scoppiare la polemica per un video in cui compare una strana sigaretta elettronica, pixelata. Il rapper si trova a Ibiza, dove sta trascorrendo dei giorni all’insegna del relax e del divertimento insieme alla moglie Chiara Ferragni, al figlio Leone e a una serie di amici strettissimi.

Tra questi c’è Luis Sal, noto, notissimo youtuber. Basta seguire un po’ il profilo Instagram di Fedez per capire come i due siano davvero molto amici: Luis Sal torna e ritorna in stories e post su Instagram.

Il rapper milanese ha pubblicato una serie di foto che lo ritraggono proprio insieme all’eccentrico Luis Sal. Accanto alle foto, Fedez ha scritto: L A B A N D A D E L L A V A G I A I N A. La “Vagiaina” è il titolo del primo singolo del giovane e promettente Louis Sal.

Nelle foto si vedono i due in diverse pose, ma è l’ultimo elemento della serie postata da Fedez a catturare l’attenzione di molti. Si tratta di un breve video in cui si vede lo youtuber Luis Sal con qualcosa in mano che porta alla bocca: non lo vediamo, perché Fedez ha pixelato l’elemento in questione.

Non è difficile scorgere dietro i pixel una sigaretta elettronica. Probabilmente Fedez ha oscurato l’oggetto in seguito alle critiche ricevute per la sponsorizzazione della sigaretta elettronica in questione. In ogni caso, l’attenzione di molti si concentra su altro: che cosa c’è nella sigaretta di Fedez? Ecco, a dirlo è Louis Sal che chiede: “Ma è thc?”. Fedez annuisce e ride, ma non è chiaro se scherzi o meno.

Sotto al post gli utenti si scatenano: “Luis sono fiero di te…il tuo primo thc”, scrive qualcuno; “Ma c’è il thc?”, gli fa eco un altro riprendendo le parole dello youtuber. “O sennò era solo una gran bella canna😂”, si legge in un altro commento. Insomma, il post di Fedez ha fatto discutere e non poco.

