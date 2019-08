Crisi di governo, stasera speciale Tg1: cambio di programmazione su Rai 1

SPECIALE TG1 CRISI DI GOVERNO – L’Italia è nel bel mezzo di una crisi di governo, da quando la Lega di Matteo Salvini ha deciso di rompere con il Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio e puntare a elezioni anticipate: uno scossone politico, nel bel mezzo dell’estate, che inevitabilmente coinvolge anche la programmazione tv della Rai.

Per garantire la maggiore copertura possibile della crisi di governo, infatti, la tv pubblica ha riorganizzato i suoi palinsesti per la giornata di venerdì 9 agosto 2019. Tutte e tre le reti, quindi, avranno delle modifiche per fare spazio a degli speciali, curati dai Tg di ogni canale, che aggiorneranno i cittadini sulle ultime notizie del governo.

Le ultime news di oggi, 9 agosto 2019, sulla crisi di governo

Coinvolti, come detto, sia Rai 1, sia Rai 2, sia Rai 3. Vediamo insieme i principali cambiamenti nella programmazione.

Crisi di governo, cambio di programmazione su Rai 1: in prima serata lo Speciale Tg1

La modifica più grande nel palinsesto è quella che coinvolge Rai 1: stasera, a partire dalle 21.25, non andrà in onda – come inizialmente previsto – la seconda puntata di Grand Tour, la nuova trasmissione condotta da Lorella Cuccarini. Al suo posto lo Speciale Tg1 sulla crisi di governo.

Una diretta in prima serata, quindi, con analisi della giornata, collegamenti con gli inviati e tutte le ultime notizie sul governo Lega-M5s.

Matteo Salvini: “La maggioranza non c’è più, andiamo subito al voto”

Crisi di governo, cambio di programmazione sugli altri canali

Ma non è finita qui. La Rai ha voluto mettere la situazione politica al centro della sua programmazione di oggi. Così, ad esempio, dalle 10.10 alle 11.10, su Rai 2, è andato in onda lo Speciale Tg2, con ospiti in studio e collegamenti a Roma. Lo Speciale Tg 2 tonna anche nel pomeriggio, dalle 15.35 alle 16.25.

Su Rai 1, invece, stamattina a fare il punto sull’attualità politica è stato UnoMattina. Mentre nel pomeriggio la prima rete nazionale si focalizza sulla politica durante UnoMattina.

Su Rai 3, il Tg3 è andato in onda con uno speciale dalle 12 alle 12.55 e ancora prima Agorà. Mentre chiuderà la giornata di informazione politica televisiva Linea notte dalle 23.30.

Discorso a parte per Radio 1, che dedica alla crisi di governo quasi l’intera programmazione di questo venerdì 9 agosto 2019.