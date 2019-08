Crisi di governo, le ultime notizie in diretta

La crisi di governo è ormai stata ufficializzata dal leader della Lega Matteo Salvini il quale, nella giornata di mercoledì 8 agosto, ha dichiarato che: “La maggioranza non c’è più”, augurandosi di poter tornare al voto al più presto. In attesa dei prossimi passaggi, che dovranno certificare la crisi, continuano le tensioni tra gli ormai ex alleati dell’esecutivo gialloverde, mentre le opposizioni chiedono elezioni anticipate.

Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta sulla crisi di governo

Matteo Salvini ufficializza la crisi di governo: “La maggioranza non c’è più”

Quella di mercoledì 8 è stata una giornata convulsa, terminata con l’apertura della crisi di governo. “La maggioranza non c’è più, subito al voto” ha dichiarato Salvini in serata. Il ministro dell’Interno ha incontrato il premier Conte nel pomeriggio, chiedendogli di andare al più presto in Parlamento per formalizzare la crisi e ridare al più presto la parola agli elettori. In serata, il presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa in cui ha precisato che non spetta al ministro dell’Interno convocare le camere e dettare i tempi della crisi.

L’attacco di Conte a Salvini: “Questo governo non era in spiaggia”

Nella conferenza stampa che il premier ha tenuto in serata a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte non ha risparmiato critiche al suo vice Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio, infatti, ha esordito dichiarando che Salvini vuole elezioni anticipate per “capitalizzare il consenso di cui gode la Lega”. Conte ha poi detto che la crisi sarà “la più trasparente della Repubblica” e sottolineato che il suo governo “Ha parlato poco e lavorato molto. Questo esecutivo non era in spiaggia, ma nelle sedi istituzionali a lavorare” con un chiaro riferimento al beach tour di Matteo Salvini.

L’ira di Di Maio: “La Lega ha preso in giro il paese”

Anche Luigi Di Maio, una volta ufficializzata la crisi da parte dell’ormai ex alleato Salvini, è andato all’attacco del ministro dell’Interno, colpevole, secondo il capo politico del Movimento 5 Stelle di “aver messo i sondaggi davanti agli interessi del paese”. Il vicepremier, poi, ha affermato di non avere paura delle elezioni anticipate, ma di essere preoccupato per gli italiani. Di Maio ha poi chiesto che, prima di tornare alle urne, si voti la riforma sul taglio dei parlamenti, in calendario a settembre. “Se riapriamo le Camere per la parlamentarizzazione, a questo punto cogliamo l’opportunità di anticipare anche il voto di questa riforma, votiamola subito e poi ridiamo la parola agli italiani” ha affermato il ministro dello Sviluppo.