Davide Casaleggio commenta la crisi di governo in atto con un post su Facebook in cui va all’attacco del vicepremier leghista Matteo Salvini. “Salvini sta giocando d’azzardo con la vita degli italiani per un (presunto) tornaconto personale, ma soprattutto perché non vuole tagliare le poltrone dei parlamentari”, scrive (qui gli aggiornamenti sulla crisi di governo).

Il presidente della Casaleggio Associati e dell’associazione Rousseau, nonché figlio del fondatore del M5S, Gianroberto Casaleggio, sottolinea i rischi di andare a elezioni anticipate in autunno, cioè nei mesi in cui si lavora alla definizione della manovra finanziaria. “Le ultime elezioni fatte in autunno sono quelle nel 1919, cento anni fa, proprio perché non avere un governo mentre si fa la legge di bilancio espone al rischio concreto di far scattare tutte le clausole automatiche come gli aumenti Iva”, osserva.

“Se dobbiamo andare a elezioni”, conclude Casaleggio, “andiamo il prima possibile”. Ma, aggiunge, “prima si faccia il taglio dei parlamentari, anche ad agosto, servono due ore”.

Casaleggio rompe così il silenzio a quasi 24 ore dallo strappo con cui Salvini ha di fatto aperto la crisi di governo per l’esecutivo M5S-Lega: “La maggioranza non c’è più, subito al voto”, ha dichiarato il leader della Lega nella serata di ieri, giovedì 8 agosto.

La posizione del presidente di Rousseau è dunque sostanzialmente allineata con quella del vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, anche lui scagliatosi contro Salvini per la crisi di governo, accusandolo di aver “messo i sondaggi davanti agli interessi del paese”.

Se cade il governo chi firmerà la legge di bilancio? Forse nessuno: arriva lo spettro dell’esercizio provvisorio

M5s, il grande sconfitto: sondaggi disastrosi e limite del secondo mandato. E intanto si guarda all’alleanza col Pd

Crisi di governo: “La terza più grande economia dell’eurozona nel caos”: il catastrofico editoriale del Financial Times