Concorso Mibac 2019, oggi sarà pubblicato il bando per 1052 posti di vigilanti

Concorso Mibac 2019, oggi venerdì 9 agosto sarà pubblicato il bando per 1052 posti di vigilanti

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac) oggi 9 agosto pubblicherà il bando del concorso nella gazzetta ufficiale per 1052 posti di vigilanti. Si tratta della prima tranche di assunzioni, quella più corposa, per il ruolo di addetto all’accoglienza e alla vigilanza: i nuovi assunti avranno quindi il compito di custodire monumenti, parchi, siti storici e musei in tutta Italia.

Tra i requisiti del concorso Mibac non dovrebbe essere richiesta la laurea triennale. Fondamentali saranno la padronanza della lingua inglese, una discreta competenza artistica, in particolare per quanto riguarda i musei, monumenti e parchi da esporre ai turisti.

Per sapere ogni dettaglio di questo nuovo piano di assunzioni, non resterà che attendere la pubblicazione definitiva del bando di concorso del Mibac.

Nel 2019, secondo le dichiarazioni del ministro Alberto Bonisoli, ci sarà poi anche un secondo bando a ottobre 2019 per l’assunzione di altri funzionari amministrativi. Nel 2020, poi, altri 750 posti per personale non dirigenziale.

