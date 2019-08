Le foto impressionanti del cervo ricoperto di tumori: ecco di cosa soffre

Un cervo ricoperto di tumori

A Pipestone, in Minnesota, una donna si è imbattuta in un cervo ricoperto da escrescenze nere su tutto il corpo che altro non sarebbero che tumori della pelle. Julie Carrow, fortemente impressionata dall’aspetto dell’animale, ha pubblicato alcuni scatti sui social e le immagini hanno fatto il giro del mondo.

Si tratta di un cervo a cui la vita non ha sorriso. Buona parte della sua pelle è ricoperta da spaventose escrescenze che non hanno fatto pensare a nulla di buono a Julie. Sul muso, sul collo e sulla pancia dell’animale appaiono queste grosse verruche scure, che hanno preoccupato non poco la donna.

“Questo per me è straziante”, ha scritto Julie Carrow su Facebook accanto alle foto che ritraggono l’animale malato. “Spero che questo post possa aiutare questo ometto”, ha detto ancora la donna lanciando un appello per salvare l’animale.

Julie, oltre che al pubblico del web, si è rivolta al Dipartimento di risorse naturali del Minnesota e i funzionari della fauna selvatica le hanno dato delle delucidazioni importanti sulla malattia di cui soffre il cervo.

L’animale, come hanno spiegato i funzionari del Minnesota, soffre di fibromatosi, ovvero tumori della pelle. All’origine della malattia c’è un virus, il papilloma, che, però, non sembra essere letale per gli animali.

Quello che spiegano dal Dipartimento di risorse naturali del Minnesota è che il caso del cervo è piuttosto delicato. I fibromi sul suo corpo sono tantissimi, soprattutto quelli presenti sulla testa. Questo potrebbe essere dannoso per l’animale: il cervo potrebbe avere problemi di respirazione o difficoltà nell’alimentarsi, oltre a rischiare di perdere la vista. Nel caso specifico del cervo, quindi, la fibromatosi potrebbe essere mortale, perché di fatto espone l’animale, che, più debole degli altri, potrebbe diventare facile preda degli altri animali che vivono nel suo habitat.

