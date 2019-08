Calendario Preolimpico Volley maschile 2019: il programma della Nazionale italiana

Mission (quasi) impossible, è proprio il caso di dirlo: dal 9 all’11 agosto 2019 la Nazionale italiana di Volley maschile sarà impegnata nel torneo preolimpico (valido quindi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020) a Bari, con un fittissimo calendario.

Quattro squadre: Italia, Australia, Serbia e Camerun. Un posto per la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale allenata da coach Chicco Blengini, dunque, in tre giorni affronterà le tre avversarie in questo mini-torneo che stabilirà chi potrà festeggiare con largo anticipo l’accesso ai prossimi Giochi olimpici e chi, invece, dovrà passare attraverso i difficili tornei continentali in programma a inizio 2020.

Il sogno dell’Italia del volley maschile è quello di replicare l’impresa della Nazionale femminile, che nel torneo preolimpico di qualche giorno fa ha guadagnato l’accesso a Tokyo 2020. Ma la verità è che gli uomini della pallavolo italiana non sono i favoriti alla vittoria del torneo.

Approvata la legge sullo Sport, adesso l’Italia rischia davvero l’esclusione dalle Olimpiadi di Tokyo 2020

Andiamo a vedere insieme il calendario delle partite dell’Italia: un’agenda fittissima, con tre match in tre giorni, tutti a Bari. Di seguito le date e gli orari di tutte le partite:

VENERDÌ 9 AGOSTO 2o19

18.00 – Australia-Serbia (diretta Rai Sport + HD)

21.15 – ITALIA-Camerun (diretta Rai 2)

SABATO 10 AGOSTO 2o19

18.00 – Serbia-Camerun (diretta Rai Sport + HD)

21.15 – ITALIA-Australia (diretta Rai 2)

DOMENICA 11 AGOSTO 2019

18.00 – Camerun-Australia (diretta Rai Sport + HD)

21.15 – ITALIA-Serbia (diretta Rai 2)

Calendario Preolimpico Volley maschile 2019: il pronostico

Come già anticipato, sarà davvero molto complicato per l’Italia staccare già adesso il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Troppo forte una delle tre avversarie, l’ultima: la Serbia. Che già lo scorso anno, ai Mondiali 2018, ha letteralmente travolto la nostra Nazionale.

Molto più accessibili le partite contro le altre due squadre, di sicuro all’altezza – o anche inferiori – all’Italia. Ma contro la Serbia servirà una vera e propria impresa. Insomma, non ci resta che seguire l’Italia della pallavolo maschile.

Se non dovesse arrivare una vittoria, la qualificazione si giocherebbe all’Europeo di gennaio 2020. Ma anche lì gli ossi duri da battere saranno tantissimi: dalla Francia alla Polonia, passando per Belgio, Olanda e Slovenia. Se l’Italia dovesse mancare la qualificazione alle Olimpiadi 2020, sarebbe la prima volta dal 1976.

Dove vedere le partite?

Le partite del torneo preolimpico di Volley maschile 2019 verranno trasmesse in chiaro (gratis) su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 di venerdì, sabato e domenica.

Sarà possibile seguire i match della Nazionale allenata da Chicco Blengini anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.