Bradley Cooper e Lady Gaga a Panarea

Bradley Cooper e Lady Gaga sono insieme a Panarea.

“Lo so al 100 per cento ma mi piace mettere le mani avanti”, sono le parole con cui Giacomo Parpiglia, giornalista gossip di Radio Dj, inizia il racconto dell’avvistamento della coppia sull’isola nell’ambito della sua rubrica di gossip.

“Lady Gaga e Bradley Cooper sono arrivati in una delle isole Eolie e sono andati a pranzo nel locale che si chiama da Pina. Stamattina hanno fatto colazione al Ciconda”, il tutto nell’isola di Panarea, specifica Parpiglia, che ha ricevuto le informazioni attraverso un messaggio mandato da un paparazzo fidato.

“Confermateci pure di averli visti, ma io sono sicuro, e questa per me non è nemmeno una notizia”, continua la voce di Radio dj, e aggiunge la sua versione dei fatti sull’affaire più discusso di Hollywood, ovvero l’amore tra il divo e la cantante.

“La storia tra i due era realmente partita durante le riprese del film A star is born, e infatti già da tempo mi era arrivata una segnalazione che i due sarebbero arrivati insieme nella villa di George Clooney”, rivela Giacomo Parpiglia.

“Ma il troppo Gossip a Cooper, riservato come Leonardo di Caprio e altri attori di Hollowood, ha fato fastidio”.

Così tanto fastidio che il viaggio è stato cancellato, spiega il giornalista.

Ora l’arrivo di questa notizia, a pochi giorni dal bacio tra Lady Gaga e Dan Horton, il suo tecnico del suono, con cui Stephanie Germanotta è stata avvistata a Los Angeles, provocando l’ira dell’ex moglie di lui.

Forse immotivata, dal momento che adesso Lady Gaga è a Panarea con Bradley.

“Sono sicuro si tratti di una notizia vera”, conclude Parpiglia.

Non resta che attendere altri avvistamenti.

