Amori che non sanno stare al mondo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Amori che non sanno stare al mondo è un film italiano del 2017 per la regia di Francesca Comencini. La pellicola, che vede come protagonisti Lucia Mascino e Thomas Trabacchi, va in onda questa sera su Rai 3 in prima serata a partire dalle 21.20.

Il film drammatico-sentimentale è tratto dal romanzo omonimo di Francesca Comencini ed è stato presentato al 35° Torino Film Festival, per poi ottenere 3 candidature ai Nastri d’Argento.

Amori che non sanno stare al mondo film Rai 3 | Trama

Il film racconta la storia di Claudia e Flavio, una coppia che ha vissuto un’intensa storia d’amore che è però giunta al tramonto. Claudia, però, non vuole rassegnarsi a questa fine e conserva la speranza che Flavio possa tornare da lei. Lui però, nel frattempo, viene attratto da una donna più giovane, Giorgia, mentre Claudia inizia a provare interesse per una sua ex compagna di università.

Entrambi inizieranno queste avventure con i nuovi partner: complice la pioggia d’estate, tra l’uomo e la giovane trentenne scocca la scintilla mentre anche Claudia, inaspettatamente, viene coinvolta in una relazione con Nina, alla quale era prima legata da una semplice amicizia. Riusciranno a ritrovare l’amore perduto?

Cast

Qui di seguito il cast di Amori che non sanno stare al mondo con gli attori e i rispettivi ruoli interpretati:

Lucia Mascino – Claudia

– Claudia Thomas Trabacchi – Flavio

– Flavio Valentina Bellè – Nina

– Nina Carlotta Natoli – Diana

– Diana Camilla Semino Favro – Giorgia

– Giorgia Iaia Forte – Mara Semeraro

Amori che non sanno stare al mondo film | Streaming

Dove vedere il film Amori che non sanno stare al mondo in tv? Come già anticipato, la pellicola va in onda questa sera, venerdì 9 agosto 2019, su Rai 3 a partire dalle 21.20.

Per vederla, dunque, basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Il film è inoltre disponibile anche in streaming, su Rai Play: la celebre piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

