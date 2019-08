Ultime estrazioni del Lotto oggi | 8 agosto 2019 | Superenalotto | 10eLotto | Numeri vincenti

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Oggi, giovedì 8 agosto 2019, alle ore 20 si terranno le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono tantissimi gli italiani in attesa di scoprire se riusciranno a portare a casa qualche euro che potrebbe cambiargli la vita. Ma quali saranno i numeri vincenti estratti oggi?

L’estrazione di oggi – la numero 95 del 2019 – è prevista alle ore 20 in punto. Gli appuntamenti settimanali con Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono fissi (salvo occasionali cambiamenti legati – ad esempio – ad alcune festività): ogni martedì, giovedì e sabato sera.

Volete scoprire se avete vinto il Jackpot del Superenalotto arrivato a cifre stratosferiche (201 milioni di euro)? Di seguito, troverete i numeri vincenti estratti oggi, 8 agosto 2019, alle ore 20. TPI segue l’estrazione in diretta. Ecco tutti i numeri estratti in tempo reale:

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione n° 95 dell’8 agosto 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

NAZIONALE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

ULTIME ESTRAZIONI DEL LOTTO – 10 E LOTTO – Estrazione di oggi giovedì 8 agosto 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

Numero Oro:

Doppio Oro:

ULTIMA ESTRAZIONE DEL LOTTO – SUPERENALOTTO – Estrazione di oggi giovedì 8 agosto 2019 – ESTRAZIONE ALLE ORE 20

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

L’ULTIMA ESTRAZIONE DEL GIOCO “SI VINCE TUTTO” DEL 7 AGOSTO 2019

Le ultime estrazioni del Lotto | Recenti | Archivio

Di seguito le estrazioni dei giorni scorsi con i rispettivi video:

QUALI NUMERI GIOCARE

ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Non sottovalutare il problema. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta www.giocaresponsabile.it (numero verde gratuito 800 921 121).

COME SI GIOCA AL LOTTO

Ultime estrazioni del Lotto oggi | 8 agosto | Numeri ritardatari

Di seguito la tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari in assoluto prima dell’estrazione in programma oggi, giovedì 8 agosto, alle ore 20:

Milano 85 (111 estrazioni)

Nazionale 36 (93)

Nazionale 60 (92)

Venezia 72 (88)

Palermo 22 (86)

Cagliari 53 (85)

Bari 62 (85)

Milano 8 (82)

Genova 4 (80)

Palermo 23 (78)

Una teoria, quella dei numeri ritardatari, che pur non avendo alcun fondamento scientifico (anzi ha solo a che fare con la scaramanzia), riscuote un grande successo.