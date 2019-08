Stasera in tv 8 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 8 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 8 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 8 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè (Il meglio della Tv)

21:25 – Don Matteo 11

Questa sera in prima serata su Rai 1 tornano due nuovi episodi in replica dell’11esima stagione di Don Matteo, il sacerdote detective che aiuta la Polizia nella risoluzione di diversi casi. I due episodi sono Genitori e figli e Don Matteo sotto tiro.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il mistero di Aylwood House

Su Rai 2 questa sera va in onda un film con Anjelica Huston e Tallulah Evans, Il mistero di Aylwood House.

Trama: Una famiglia americana decide di passare l’estate in una casa della campagna inglese, Aylwood House, che è circondata da un bosco dove, secondo una leggenda, abita uno spirito tormentato.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore

Questa sera su Rai 3 è in programma la seconda puntata della miniserie Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore.

Trama: Conosciuto come The Last Knight per il suo coraggio e le sue capacità di battaglia, il grande imperatore europeo Massimiliano e la sua storia sono spettacolari quanto familiari: è la storia di un principe che deve imparare a essere re. Ma soprattutto è la lotta di un figlio che esce dall’ombra di suo padre con l’aiuto di un alleato inatteso: Marie de Bourgogne.

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata di Maximilian

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Cliffhanger – L’ultima sfida

Su Rete 4 stasera va in onda un film di azione del 1993 con protagonista Sylvester Stallone, Cliffhanger.

Trama: La storia raccontata è quella di un operatore del soccorso di montagna . Ambientato nelle Montagne Rocciose americane, (ma girato nelle Dolomiti Ampezzane) , il film apre con la sequenza mozzafiato di un incidente mortale durante un’escursione ad alta quota; Sarah, la giovane fidanzata di Hal Tucker, collega ed amico del protagonista Gabriel “Gabe” Walker, muore precipitando in un crepaccio dopo essere sfuggita dalle mani dello stesso Gabe. Cliffhanger ( così è soprannominato Gabe ), viene travolto dai sensi di colpa e per questo si allontana dalle attività escursionistiche e di salvataggio. Un anno più tardi, Jessie Deighanla, compagna di Gabe, pure lei impegnata nel soccorso montano, cerca di spronarlo a riprendere le sue attività e convincerlo a seguirla nel suo tentativo di soccorrere delle persone in difficoltà in alta quota. Dapprima restio , Gabe, successivamente, accetta. Il gruppo da soccorrere che raggiungeranno non sarà composto da escursionisti in difficoltà ma una squadra composta da spietati assassini, ritrovatasi là per cercare delle valigie andate perse durante un incidente aereo sulla cima di una montagna. Le valigie contengono denaro ed i ladri hanno chiesto ad Hal, ormai ex amico di Gabe a cui dà la colpa per la morte di Sarah, di condurli in qualità di guida montana. Sarà l’inizio di un’avventura ad alto tasso adrenalinico sullo sfondo di paesaggi di montagna mozzafiato.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 8 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Le amiche della sposa

Su Canale 5 stasera va in onda una commedia con Rose Byrne, Jon Hamm e Kristen Wiig, Le amiche della sposa.

Trama: Annie è una ragazza single e semplice che ha avuto poche storie nella vita. La sua migliore amica, Lilian, sta per sposarsi e le chiede di essere una delle sue damigelle d’onore: un compito che nella società americana può diventare parecchio oneroso specie se la sposa – come nel caso di Lilian- è molto ricca e ha un’intensa vita sociale. Come se non bastasse, il posto di damigella è molto ambito e c’è chi farebbe di tutto per soffiarglielo.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 8 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Chicago P.D.

Su Italia 1 questa sera torna con due nuove puntate Chicago P.D., Profili e Nascondigli.

Trama: Mentre Trudy è in televisione a parlare del corpo di polizia di Chicago, esplode una bomba in redazione. Il vero obbiettivo della bomba sembra essere Sheri, una giornalista. I primi sospetti ricadono su un altro giornalista, Eric Mitchel, ma quando gli agenti si recano a casa sua lo vedono letteralmente saltare in a…

PROGRAMMI TV 8 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – L’attimo fuggente

Questa sera in prima serata su La 7 va in onda torna un grande classico del cinema con Robin Williams, L’attimo fuggente.

Trama: All’Accademia Welton, un elitario college del New England, nell’autunno del 1959 arriva un nuovo insegnante di letteratura, John Keating, che si fa subito notare per i metodi pedagogici assolutamente inconsueti per i tempi e per l’istituto: con gesti a volte plateali infonde negli studenti l’amore per la vera poesia e, soprattutto, una grande fiducia nei loro mezzi intellettuali. La situazione degenera quando uno dei ragazzi, Neil, dominato da un padre autoritario, si mette in urto con l’austera famiglia per fare d’attore. Su un soggetto non proprio originalissimo Weir ha saputo costruire una storia accattivante e ben congegnata, grazie anche all’istrionismo di Robin Williams.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 8 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:30 – Kick-Ass

Stasera su Tv 8 va in onda il film Kick-Ass, con Aaron Johnson e Lyndsy Fonseca.

Trama: Dave è un liceale appassionato di fumetti. Un giorno decide di fare il super eroe e così vestito con una tuta verde comprata su e-bay va a difendere la giustizia. Nella sua prima uscita rimedia una coltellata, ma nella seconda viene ripreso da uno dei passanti mentre salva un uomo da una banda di balordi. Subito diventa un fenomeno mediatico.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:20 – Predestination

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bent – Polizia criminale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Bent – Polizia criminale, con Sofia Vergara e Karl Urban.

Trama: Un ex detective della narcotici, finito ingiustamente in prigione, vuole scoprire chi lo ha incastrato.

STASERA IN TV 8 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – X Factor – Il sogno Su Sky Uno questa sera arriva in prima tv un nuovo episodio di X Factor – Il sogno, una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky.