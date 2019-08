Previsioni meteo di oggi, 8 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

L’Italia viene da un paio di giorni di forte maltempo, soprattutto al Nord, con temporali, grandine, forte vento che ha sradicato alberi e tetti, nubifragi, esondazioni di fiumi e tanti sfollati, tra Lombardia, Veneto, Friuli e Piemonte. E anche per oggi la Protezione civile, soprattutto in Veneto, ha diramato un’allerta per tutta la regione, con la possibilità di nuovi forti temporali.

Al Sud invece la situazione del meteo è totalmente opposta. In questa giornata, infatti, è previsto il bollino arancione con livello di allerta 2 per condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute in città come Campobasso, Catania, Palermo e Brescia. Una nuova ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature fino ai 42 gradi.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 8 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 8 agosto 2019 | NORD

In questo giovedì il Nord Italia sarà interessato ancora dalla forte perturbazione che, fin da martedì scorso, ha colpito la zona con frane, smottamenti e grandinate, con molti sfollati. Ultimo giorno di allerta, prima del miglioramento delle condizioni meteo.

Nella giornata di oggi ci saranno rovesci e temporali sparsi sul Levante Ligure, Appennino emiliano e Friuli Venezia Giulia, mentre nel pomeriggio le perturbazioni interesseranno anche il Veneto e l’Emilia-Romagna. Il resto del Nord sarà interessato da molte nubi, con un generale miglioramento nel pomeriggio e in serata.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro si attendono nubi compatte dal primo mattino fino al pomeriggio, soprattutto in Toscana, Umbria e Marche. Rovesci sparsi e qualche temporale in queste zone, con ampie schiarite serali. Bel tempo altrove, Sardegna compresa, con sole e nessun rischio di piogge.

SUD E SICILIA

Anche al Sud e in Sicilia ci sarà bel tempo, con condizioni stabili del meteo su tutte le regioni. Probabile la formazione di nubi basse, soprattutto nella parte finale della giornata, sulle coste tirreniche peninsulari.

Previsioni meteo oggi giovedì 8 agosto 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in leggero aumento su Toscana, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna orientale. In lieve calo, invece, sulle aree alpine e sulla Sardegna occidentale. Stabili altrove.

Per quanto riguarda le temperature massime, i valori saranno in calo su Lombardia meridionale, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna e aree costiere di Abruzzo e Molise. In aumento invece su Valle d’Aosta, Piemonte e aree tirreniche del Sud. Stabili altrove.

VENTI

In questo giovedì 8 agosto 2019 si attendono venti deboli variabili al Nord, con locali rinforzi soprattutto su regioni come Lombardia ed Emilia-Romagna. Venti deboli meridionali sul resto dell’Italia, con rinforzi su Toscana, Umbria e Marche.

Previsioni meteo oggi giovedì 8 agosto 2019 | MARI

In questa giornata il mar Ligure, l’Adriatico settentrionale, il Tirreno meridionale e il mar di Sardegna saranno poco mossi. Da poco mossi a localmente bossi tutti gli altri.