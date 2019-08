Rovina il matrimonio del fratello con un peto: “Ora mia cognata mi odia”

Un peto rovina un matrimonio da sogno.

Non è la trama di una commedia di serie B, ma quanto accaduto durante un matrimonio in Gran Bretagna.

A raccontare la spiacevole vicenda, al giornale britannico The Sun, è l’incolpevole protagonista, che altri non è che il fratello nonché testimone dello sposo.

Questo il racconto dell’uomo, che ovviamente ha mantenuto il suo anonimato.

“Mio fratello e mia cognata hanno deciso di sposarsi dopo diversi anni di fidanzamento. Mi hanno chiesto di fare loro da testimone e io ho accettato con entusiasmo. Per me era un vero onore. Né io né loro avremmo mai potuto immaginare che sarei stato proprio a rovinare le loro nozze da favola.

La location era bellissima: gli sposi, infatti, hanno scelto una spiaggia per celebrare la loro unione.

Dopo aver aiutato mio fratello a vestirsi, abbiamo preso il nostro posto all’altare, in attesa che arrivasse la sposa. Lì ho iniziato ad avvertire dei forti dolori di pancia.

Quando mio padre e la mia ragazza hanno capito il mio disagio, mi hanno invitato a raggiungere i bagni pubblici, che si trovavano a pochi metri di distanza. Ma io avevo paura che nel frattempo arrivasse la sposa e poi non sono un amante dei bagni pubblici, ho il terrore dei germi.

Così ho pensato di poter resistere per tutta la durata della cerimonia: ovviamente mi sbagliavo.

Dopo l’arrivo della sposa, infatti, la cerimonia ha avuto inizio, ma pochi secondi dopo è accaduto l’impensabile.

Non ce la facevo più: ho emesso un peto, pensando di poterlo fare silenziosamente, ma il rumore e il cattivo odore sono stati avvertiti indistintamente da tutti.

Ho cercato di fare finta di nulla, cercando di rimanere al fianco di mio fratello nel giorno più importante della sua vita.

Una volta finita la cerimonia, sono andato in bagno e la situazione è migliorata. Ma ormai avevo combinato un disastro e sono stato in imbarazzo per tutto il giorno. Mi sentivo gli occhi addosso di tutti gli invitati, mentre mia cognata e suo padre al termine della giornata mi hanno accusato di aver rovinato le nozze.

Mia cognata mi odia e non vuole vedermi. Mio fratello è stato più comprensivo, ma asseconda le volontà della moglie, per questo non ci frequentiamo praticamente più.

Sono terribilmente addolorato per quello che è successo, non riesco ancora a perdonarmelo. Avrei dovuto usare il bagno, lo so, ma non pensavo che sarebbe successo tutto questo”.

