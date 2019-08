Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 8 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, giovedì 8 agosto 2019:

Nelle ultime ore tiene banco ancora il confronto sulle conseguenze di Quota 100, la possibilità per i lavoratori di andare in pensione anticipatamente, con un’età anagrafica di 62 anni e contributi versati per 38 anni.

A tenere banco nelle ultime ore è stato l’incontro, organizzato al Viminale, tra il leader della Lega, nonché ministro dell’Interno, Matteo Salvini e le parti sociali. Durante il vertice, a cui ha partecipato anche il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, si è parlato, tra le altre cose di Quota 100. Secondo Durigon, infatti, uno degli obiettivi dell’esecutivo per la prossima legge di bilancio è quello di migliorare proprio il provvedimento e correggere i criteri di accesso alla pensione.

