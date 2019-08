Oroscopo Paolo Fox domani 9 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 9 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, venerdì 9 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 9 agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Weekend importante per l’Ariete che partirà proprio da domani, 9 agosto. Sabato e domenica saranno le giornate migliori della vostra settimana, del resto le tensioni sentimentali sono ormai acqua passata e potete godervi la tranquillità. Questi sono giorni di forte speranza, potreste infatti sperimentare nuovi incontri.

Toro

Cari amici del Toro, sono state giornate pesanti per voi e siete in fase di recupero. Evitate le tensioni e pensate ad altro. Se una storia d’amore non ha funzionato non disperatevi, il mare è pieno di pesci e dovreste esplorare anche altro prima di darvi per vinti. Siate diplomatici almeno fino a Ferragosto.

Gemelli

Cari Gemelli, saranno giornate intense quelle del fine settimana, vi porterete dietro qualche conflitto che non accennerà a placarsi e il vostro malumore aumenterà. Occhio ai ripensamenti, va bene avere qualche dubbio ma non potete cambiare idea ogni cinque minuti. La vostra instabilità potrebbe avere qualche ripercussione in amore e in famiglia.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà un nuovo periodo positivo per voi, nuove proposte in arrivo da tutti i fronti, sia sentimentali che lavorativi. Potrebbe arrivare la vostra grande occasione e dovete arrivarci al meglio, liberate la mente da cattivi pensieri.

Leone

Cari Leone, le stelle sono dalla vostra parte, in poche ore potrebbero arrivare nuovi progetti in cantiere per voi. L’amore tornerà a essere protagonista delle vostre giornate, ultimamente l’avevate un po’ trascurato a causa degli impegni lavorativi ma adesso il vostro cuore è pronto a battere e sempre più forte. Occhio però a non spingervi troppo oltre, magari con una persona impegnata.

Oroscopo Paolo Fox domani 9 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, non fatevi scappare le opportunità interessanti che arriveranno a bussare alla vostra porta. Le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno ad affrontare al meglio questo periodo. Un occhio di riguardo al nervosismo, che ogni tanto prende il sopravvento.

Bilancia

Cari Bilancia, Paolo Fox vi suggerire di prendervi una vacanza anche se ignorare i problemi non vuol dire mica risolverli. Ultimamente ne avete accumulati troppi e la vostra testa non ce la fa più, continuate a cozzare contro il muro in attesa della grande rivelazione. Staccare un po’ vi sarà d’aiuto.

Scorpione

Cari Scorpione, avete avuto una crisi sentimentale ultimamente, troppi conflitti vi hanno poi portato verso malintesi e indecisioni ma adesso è arrivato il momento di reagire, non potete stare più così. Le tensioni si affievoliranno nella seconda metà di agosto che sarà meno intensa, quindi cercate di pazientare.

Oroscopo Paolo Fox domani 9 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la presenza di Venere, Marte e Giove nel vostro segno sono favorevoli e vi spingono verso una positività d’animo. Liberate la mente dai cattivi pensieri e focalizzatevi su energie positive, avete bisogno di fare chiarezza in questo momento di confusione quindi premunitevi di ottimismo.

Capricorno

Cari Capricorno, conflitti in arrivo per la vostra relazione sentimentale, state vivendo un periodo complesso e non sapete bene come uscirne fuori. La serenità è importante per programmare il vostro calendario quotidiano, fate attenzione ai legami in particolare con Ariete, Leone e Sagittario perché sono sempre alla ricerca di sfide mentre voi al momento avete soltanto bisogno di tranquillità.

Acquario

Cari Acquario, Paolo Fox vi consiglia di mantenere la calma nella giornata di domani. Potrebbe esserci una possibile chiusura in vista nel vostro futuro, lavorativa o sentimentale, avete bisogno di un cambiamento e questo è il periodo giusto.

Pesci

Cari Pesci, sono giornate complesse e confuse per voi quelle del weekend, potreste anche perdere la pazienza per poi pentirvene prossimamente, quindi non date di matto e tentate di essere razionali davanti ai problemi.

