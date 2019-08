Oroscopo di oggi 8 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 8 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 8 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi giovedì 8 agosto 2019

Cari Ariete, una giornata quella di oggi in cui siete particolarmente ben disposti nei confronti di tutto quello che vi circonda. Attenti però al portafogli: non spendete oltre le vostre possibilità. Ultimamente infatti avete avuto delle uscite impreviste.

Amici del Toro, in amore è il momento di mostrare tutto il vostro calore e le vostre capacità sensuali. Il weekend si avvicina, per cui se avete un partner o una persona con cui condividete momenti di piacere, questi giorni sono davvero bollenti.

Oroscopo di oggi 8 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, se ci sono problemi o questioni da chiarire, non sottovalutatele. Possono infatti trasformarsi in qualcosa di più serio se presi troppo sottogamba. Potreste farvi consiliare da una persona a voi cara, più calma di voi in questo periodo.

Cari Cancro, siete particolarmente sognatori e disillusi nella giornata di oggi 8 agosto 2019. Avete molta voglia di giocare e spingervi oltre con la vostra fantasia, ma attenzione perché bisogna sempre rimanere con i piedi ben piantati per terra.

Amici del Leone, nei rapporti con il vostro partner siete particolarmente gelosi: attenti perché potrebbe non gradire molto questo vostro essere troppo possessivi. In un rapporto, infatti, è sempre molto importante fidarsi reciprocamente.

Oroscopo di oggi 8 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, la Luna in Scorpione vi rende ancorati ad una storia d’amore probabilmente conclusa, ma dalla quale non riuscite a liberarvi. Valutate bene se non è il caso di interromperla: se una persona o un rapporto non vi rende più felici, voltate pagina.

L’oroscopo di oggi 8 agosto vi vede particolarmente nostalgici nei confronti di una persona a cui tenevate particolarmente, ma che per qualche motivo non fa più parte della vostra vita. Se ci tenete davvero, andate a riprendervela.

Amici dello Scorpione, avete la Luna nel segno. Questo prevede grandi novità ed emozioni in arrivo, in particolare per quanto riguarda alcune decisioni che avete preso di recente. Ma non temete, siete ancora in tempo per cambiare rotta.

Oroscopo di oggi 8 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, una giornata adatta per sperimentare qualcosa di nuovo, provare emozioni differenti e conoscere persone diverse dal vostro solito giro. Siate curiosi e vogliosi di sperimentare, senza timori di guardare avanti.

Cari Capricorno, non fidavi delle apparenze e andate avanti per la vostra strada. Guardate avanti, soprattutto nei rapporti con il partner. Date il giusto spazio alle amicizie e alle persone a voi care, scoprirete di avere molte cose in comune.

Cari Acquario, alcuni litigi che avete vissuto di recente potrebbero avervi dato qualche fastidio e dispiaciuto. Ma non è mai troppo tardi per chiedere scusa e recuperare dei rapporti, se per voi sono importanti. Ammettete i vostri errori.

Amici dei Pesci, siete particolarmente sensuali e capaci con il vostro fascino di conquistare chiunque vi capiti. Sfruttatela al meglio soprattutto se siete single e volete fare nuove conquiste. Bene il lavoro e la fortuna.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.