Oroscopo di domani 9 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 9 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 9 agosto 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, il vostro oroscopo di domani prevede che avrete voglia di mettere alla prova il vostro intelletto, stuzzicandone la vivacità. La Luna in Sagittario, infatti, vi renderà più curiosi del solito e vogliosi di uscire a visitare qualche meta culturale o di studiarla su qualche libro.

Toro

Cari Toro, Venere in Leone vi porterà ad essere molto più possessivi del solito, tra l’altro in un momento in cui il rapporto con il partner sta vivendo qualche instabilità di troppo. Ed è per questo, in effetti, che vi sentite così insicuri. Non cedete, però, alle sue provocazioni ma cercate di andare oltre le discussioni inutili, perché ce ne sono tante altre da affrontare.

Oroscopo di domani 9 agosto 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, avete lasciato il vostro ufficio con la proposta di tornarci dopo le ferie svolgendo altre mansioni o cambiando ruolo. Lì per lì avete accettato, ma ora non ne siete più tanto convinti, perché non sapete se sarete in grado o se vi piaceranno i vostri nuovi compiti. Approfittate dei giorni di vacanza per riflettere bene, valutando pro e contro.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di domani prevede l’arrivo di una minacciosa tempesta che andrà a turbare la vostra meritata quiete vacanziera. Non iniziate a tremare e non fatevi prendere da una rabbia impaziente, perché il tornado, in realtà, nasconde un’opportunità da cogliere al volo.

Leone

Cari amici del Leone, la giornata di domani vi permetterà di fare nuovi e interessanti incontri. Rimanete con i piedi per terra però, perché quando vi fate prendere da eccessivo entusiasmo e romanticismo potreste bruciare qualche tappa di troppo e spaventare l’altra persona.

Oroscopo di domani 9 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, sarà una giornata all’insegna dell’impazienza e dell’intolleranza nei confronti di quelle persone che non hanno il vostro stesso sguardo sulle cose. Avrete il nervo particolarmente scoperto e vi infurierete con chi “la fa sempre facile”.

Bilancia

Cari Bilancia, per la giornata di domani è previsto un incontro ravvicinato del terzo tipo con uno straniero. L’incontro di culture si rivelerà quasi più appagante dell’incontro “fisico”: avevate proprio bisogno di una bella ventata di aria fresca, mai respirata.

Scorpione

Cari Scorpione, continuano le giornate infuocate con il partner. Ma non infuocate dalla passione, ma dal nervosismo e dall’inquietudine: come mai siete così gelosi? Forse vi state concentrando sul problema sbagliato della vostra relazione.

Oroscopo di domani 9 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, la Luna nel vostro segno vi renderà molto riflessivi e desiderosi di andare in profondità per comprendere l’origine di alcuni vostri problemi sentimentali. Probabilmente non siete pronti per una nuova relazione di coppia, quindi siate onesti con voi stessi e con gli altri.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, Mercurio in Cancro accenderà un conflitto all’interno della vostra famiglia. All’inizio avrete voglia di dichiarare guerra, ma poi vi renderete conto di quanto la questione non valga lo sfoderare le armi e preparare i cannoni. Con qualche compromesso la crisi può considerarsi già superata.

Acquario

Cari Acquario, un incontro interessante rallegrerà la vostra giornata. Avrete voglia di conoscere questa persona in tutto e per tutto solo nell’arco di un pomeriggio, ma attenzione: non deve essere un interrogatorio, ma una piacevole chiacchierata.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio in Cancro vi inviterà ad essere più pazienti nei confronti di un rapporto appena nato. Non potete pretendere di avere tutto e subito o che l’altra persona sia sempre disposta a comprendervi. Sforzatevi piuttosto voi ad essere maggiormente comprensivi.

