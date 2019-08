Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko di questo giovedì vi sprona a essere più presenti in campo politico e lavorativo. Luna primo quarto in Scorpione è favorevole alle nuove imprese che possono contare sull’eccezionale protezione di Mercurio e Venere. Se siete in vacanza, non lasciate il lavoro da parte perché ne avrete bisogno, del resto niente sembra ormai sorprendervi.

Cancro

Cari amici del Cancro, i segni dell’acqua sono felici quando la Luna è primo quarto in Scorpione, perché siete liberi di vivere nuove emozioni e custodite gelosamente dei dolci segreti. L’amore è ormai nel segno, nuovo e vecchio che sia, e ad annunciarlo è proprio Mercurio.

Leone

Oggi la Luna è critica nel vostro segno, troppo invadente come la famiglia, ma il lavoro richiederà sempre di più. Siete un segno di fuoco, ma Venere è anche acqua e influenza oggi alcune vostre azioni.

Oroscopo Branko 8 agosto 2019 | Vergine

L’amore con la Luna primo quarto in Scorpione potrebbe portare dolci sorprese, ma siete distratti da qualcos’altro, vorreste organizzare una sorpresa speciale al partner oppure andare alla ricerca della vostra dolce metà, ma c’è qualcosa che vi ostacola.

Bilancia

Cari Bilancia, le spese sono in aumento ma di questo ne siete già consapevoli. Per voi non è un problema, riuscirete ad affrontarlo. La questione infatti è un’altra: ma dove vanno questi soldi? Una persona a voi cara vi ha deluso così, dopo una breve riflessione, riprenderete il vostro modo allegro di vivere.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna in primo quarto rende questa fase la più bella in assoluto, anche se niente di concreto è previsto all’orizzonte. Non ve ne rendete conto ma questa sarà la giornata in cui nascerà qualcosa di nuovo e ci saranno sviluppi ben visibili nel prossimo futuro, dopo Ferragosto.

Oroscopo Branko 8nagosto 2019 | Sagittario

In attesa della notte delle stelle cadenti, il 10 agosto, la Luna sarà nel vostro segno con Giove e Venere e Marte in Leone. Già stasera per voi cadrà la prima stella, tirate fuori i sogni nel cassetto, qualunque tipo di sogno, dai progetti matrimoniali al desiderio di un figlio ma anche desideri lavorativi. Organizzate un Ferragosto degno di memoria.

Capricorno

Partite con il piede giusto per queste vacanze di Ferragosto cari Capricorno. Secondo Branko la Luna primo quarto in Scorpione vi supporta nel giro dei grandi incontri, vi aiuterà anche a trovare l’amore se giocherete bene le vostre carte. Mercurio in Cancro però provoca qualche aspetto negativo, ma da domenica ci sarà il Leone a sgomberare il vostro cielo dalle nubi.

Acquario

Cari Acquario, non disperate se i soldi che vi spettavano sono rimasti bloccati da qualche parte e non arrivano, prima o poi troveranno la loro strada. Quest’oggi si respira troppo nervosismo attorno a voi, dovuto anche alla Luna primo quarto in Scorpione, non ascoltate quello che vi dicono gli altri, qualche litigio in famiglia, anche se il partner porta consiglio.

Pesci

La Luna primo quarto in Scorpione vi gratifica anche se contiene una goccia di veleno. Se dovete dire qualcosa, anche a lavoro, non vi farete problemi. Vi piace discutere faccia a faccia e non le mandate a dire. In arrivo grandi amori per voi amici dei Pesci, nelle nuove storie pretendete l’esclusiva.