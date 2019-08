Notizie di oggi Agenda 8 agosto 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda dell’8 agosto 2019

Agenda politica

Governo: massima tensione per contrasti Lega-M5S. Per Salvini con gli alleati “si è rotto qualcosa“. Conte ha rinviato la conferenza stampa prevista per oggi.



M5S: Di Maio incontra a Bologna i pentastellati dell’Emilia Romagna.



Pd: Renzi alla festa dell’Unità a Santomato (Pistoia).



Cannabis: conferenza stampa di Più Europa con Della Vedova.



Notizie di oggi: agenda esteri

Clima: l’Ipcc (Onu) presenta rapporto sul cambiamento climatico. A Losanna iniziativa Smile for Future con Greta Thunberg.



Usa-Cina: escalation della guerra commerciale sui dazi, nervosismo sui mercati internazionali.

Corea del Nord: Stati Uniti e Corea del Sud proseguono le manovre militari congiunte.

Agenda economica

Bce: bollettino mensile.



Trasporti: Toninelli presenta linee guida su manutenzione viadotti autostradali.

Cgil: Landini incontra a Rimini i lavoratori del Turismo.

Agenda cronaca

Maltempo: forti temporali e frane al Nord, caldo fino a 40 gradi e allerta incendi al Sud.



Musica: fan dei Beatles ad Abbey Road per commemorare il 50esimo anniversario della foto di copertina dell’omonimo album.

Agenda sportiva

Calcio: visite mediche a Milano per Lukaku, l’attaccante belga acquistato dall’Inter è giunto stanotte a Malpensa.

Europa League: il Torino sfida lo Shakhtyor allo Stadio Olimpico nell’andata del terzo turno preliminare.