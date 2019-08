Maximilian, le anticipazioni della seconda puntata della miniserie in onda stasera su Rai 3

Sono tanti gli appassionati di film storici e grandi fiction alla ricerca delle anticipazioni della seconda e ultima puntata della miniserie Maximilian, trasmessa su Rai 3. Stasera, giovedì 8 agosto 2019, sulla terza rete nazionale arriva infatti la seconda parte del film che racconta la storia della duchessa Maria di Borgogna (in carica dal 5 gennaio 1477 al 27 marzo 1482) e della sua travagliata storia d’amore con Massimiliano d’Asburgo.

La miniserie (titolo completo: Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore) racconta infatti le vicende che seguirono alla morte di Carlo il Temerario, duca di Borgogna, nel 1477. È un periodo in cui la Francia, guidata da Luigi XI, e il Sacro Romano Impero, guidato da Federico III, cercano di estendere il loro dominio in Europa e nel mondo, anche tramite un’aggressiva politica matrimoniale.

Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore, tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie storica

È su questa scia che vanno collocati dunque i tentativi di entrambe le potenze di avere in sposa Maria di Borgogna, unica erede del duca Carlo il Temerario (che le ha lasciato una fortuna in termini economici e di territori), la quale deve obbligatoriamente sposarsi perché la legge non permette a una donna di regnare.

Il re di Francia spinge perché Maria sposi il fratello Carlo, Delfino ed erede al trono (che ha solo 7 anni!) Federico III invece vuol far valere l’accordo che stava per raggiungere con Carlo il Temerario, sul matrimonio tra Massimiliano e Maria, e non concluso a causa della morte del duca.

Nella miniserie, dunque, si racconta la storia di Maria di Borgogna, in un intreccio che passa continuamente dal lato politico-istituzionale a quello privato e sentimentale e che dimostra come anche all’epoca le due dimensioni faticassero a restare totalmente separate.

Ma dove eravamo rimasti nella puntata di ieri? E cosa succederà oggi? Ecco tutte le anticipazioni di Maximilian.

Maximilian anticipazioni, dove eravamo rimasti ieri

Nella prima puntata, andata in onda ieri, il pubblico ha assistito alla morte di Carlo il Temerario, duca di Borgogna, durante l’assedio di Nancy. Considerato il principe più ricco d’Europa, Carlo ha lasciato tutto alla figlia Maria, unica nata nella famiglia reale ed erede.

Nel film si è visto come mancasse davvero poco, prima della morte del duca, perché Carlo il Temerario e Federico III d’Asburgo concludessero l’accordo per far sposare i figli, Maria e Massimiliano I. Con la morte del duca, però, Luigi XI di Francia – in grande contrapposizione al Sacro Romano Impero – ha cercato di insinuarsi nell’accordo per farlo saltare e poi approfittarne.

Così, Luigi XI ha offerto a Maria di sposare il fratello Carlo, erede al trono francese, che aveva ancora 7 anni. Ma la nuova duchessa di Borgogna ha dimostrato di essere innamorata di Massimiliano I e di preferire quindi il matrimonio con l’esponente degli Asburgo.

Da lì sono iniziate le complicazioni, con i tentativi di Luigi XI di sabotare le nozze. Inoltre, Massimiliano poco prima della celebrazione del matrimonio ha contratto la peste. Tuttavia, per evitare che Maria scegliesse di sposare Carlo, ha deciso di sposarla per procura.

Maximilian anticipazioni, cosa succede nella seconda e ultima puntata

Nella seconda puntata di Maximilian di stasera si celebrano dunque le nozze per procura tra Maria e Massimiliano. A rappresentare l’arciduca c’è l’amico Polheim. Luigi XI non si rassegna però a perdere questo importante accordo matrimoniale e decide di passare all’azione, incaricando alcuni suoi emissari (Le Daim e De Commynes) di uccidere Massimiliano I, che nel frattempo guarisce dalla peste.

Massimiliano, intuendo il complotto ai suoi danni, decide di dichiarare guerra alla Francia, dopo aver chiesto un prestito al ricco mercante Ulrich Fugger del Giglio e con l’aiuto dei borghesi di Gand.

Intanto, Maria e Massimiliano hanno il loro primo figlio, il piccolo Filippo. Durante la cerimonia del battesimo, Massimiliano viene ferito, anche se non in modo grave, da Le Daim, che riesce poi a fuggire. Massimiliano decide che è il momento di attaccare: così, alla guida di un esercito composto da mercenari e contadini e con accanto l’amico Polheim, sfida e sconfigge l’armata francese.

L’epilogo, però, vede una nuova tragica notizia per Massimiliano, che non fa in tempo a godersi la vittoria. Maria, infatti, dopo una banale caduta da cavallo, muore improvvisamente.

Maximilian anticipazioni, dove vedere la miniserie in tv e in streaming

Come già anticipato, il film va in onda stasera, giovedì 8 agosto 2019, su Rai 3 (tasto 3 o 503 del vostro digitale terrestre oppure 103 di Sky). È possibile vedere la miniserie, però, anche in streaming tramite la piattaforma RaiPlay.

