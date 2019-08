Le amiche della sposa trama, tutto quello che c’è da sapere sulla storia

Le amiche della sposa è una commedia romantica del 2011 diretta da Paul Feig, conosciuto anche per aver lavorato alla regia di Colpi di reato e I Am David. Ma di cosa parla? Qual è la trama?

Nel film vediamo tra le protagoniste Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Ellie Kemper, la cui storia ruota attorno al giorno delle nozze della ricchissima e snobbissima Lillian.

Tutto quello che c’è da sapere su Le amiche della sposa

Vediamo nel dettaglio di cosa parla la trama de Le amiche della sposa.

Le amiche della sposa trama | Di cosa parla

Annie è una donna single vicina ai quaranta e le sue relazioni d’amore non sono mai state degne di nota. La sua vita non è assolutamente perfetta: vive a Milwaukee, la sua pasticceria è fallita e ha perso tutti i suoi risparmi. Il suo fidanzato l’ha lasciata e sua madre continua a insistere per farla tornare a casa.

Annie invece vorrebbe qualcosa di più, anche se non sa bene cosa. L’unica ad aiutarla con qualche distrazione è la sua migliore amica Lillian, amicizia di lunga data che persiste nel tempo.

Lillian deve sposarsi, fidanzata ormai da tempo con un ricco banchiere di Chicago, e chiede ad Annie di essere la sua damigella d’onore e di organizzarle dunque il matrimonio. Una vera e propria sfida per Annie che, oltre a non essere sposata, non è mai stata una damigella prima d’ora.

Il cast del film Le amiche della sposa

Ma i guai arrivano alla festa di fidanzamento, quando la povera single incontra le altre damigelle. Rita è la cugina di Lillian che si contraddistingue per la sua vena cinica, Becca è invece l’amica idealista, Megan è la futura e volgare cognata e Helen è la bella moglie del capo del fidanzato di Lillian.

Tra Annie ed Helen nasce subito una forte gelosia e le due finiranno per contendersi l’amicizia della sposa e anche il ruolo di damigella d’onore.

Le amiche della sposa arriva giovedì 8 agosto 2019 in prima serata su Canale 5.