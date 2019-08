Le amiche della sposa cast, attori e personaggi della commedia romantica

Le amiche della sposa è un film del 2011 che racconta di Annie, una donna single la cui migliore amica deve convolare a nozze con un facoltoso banchiere di Chicago ed è incaricata di organizzarle le nozze in qualità di damigella d’onore.

I problemi nella vita di Annie sono tanti: il fidanzato l’ha lasciata, la sua pasticceria è fallita e non ha più alcun risparmio e come se non bastasse sua madre preme affinché ritorni a casa. Lillian, la sua migliore amica, sembra essere l’unica ragione per conservare un po’ di speranza, ma il suo matrimonio la metterà in forte difficoltà, soprattutto quando incontrerà le altre damigelle della sposa.

Tutto quello che c’è da sapere su Le amiche della sposa

Un gruppo assortito di donne rancorose e ciniche, in particolare Helen che tenterà di soffiarle il ruolo di damigella.

Ma chi compone il cast del film? Vediamolo insieme.

Le amiche della sposa cast | Attori e personaggi

Nel cast abbiamo Kristen Wiig che interpreta la single Annie nonché migliore amica della sposa, Lillian. La Wiig è conosciuta per aver recitato in film come Molto incinta, Non mi scaricare, Notte folle a Manhattan e Diario di una teenager. Per Le amiche della sposa ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe e persino una candidatura agli oscar per la migliore sceneggiatura originale (avendo lavorato al copione).

Al fianco della Wiig spunta Maya Rudolph, la sposa in questione Lillian, snob e ricca come poche. La sua interprete ha recitato in film come 50 volte il primo bacio, C’era una volta un’esatte, Le sorelle perfette e Vite da Popostar.

Rose Byrne (La dea del ’67, Il profumo delle campanule, Sunshine) invece interpreta Helen Harris e Melissa McCarthy (conosciuta per Mike & Molly, Una mamma per amica) interpreta Megan.

Ancora nel cast abbiamo Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Jon Hamm, Chris O’Dowd, Matt Lucas, Jill Clayburgh, Jessica St. Clair, Kali Hawk, Rebel Wilson, Greg Tuculescu, Lynne Marie Stewart, Andy Buckley, Michael Hitchcock, Joe Nunez e Tim Heidecker.

Le amiche della sposa arriva in prima serata giovedì 8 agosto 2019 in prima serata su Canale 5.