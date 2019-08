Kate Middleton è stata costretta a interrompere le vacanze in anticipo (per colpa della Regina)

Kate Middleton ha dovuto interrompere le sue vacanze e tornare a Londra. La duchessa di Cambridge insieme al marito William e ai loro tre figli George, Charlotte e Louis, sta trascorrendo alcuni giorni di relax lontano dalla grigia Londra.

I duchi di Cambridge hanno scelto di passare circa due settimane ai Caraibi, a Mustique. Qui i membri della famiglia reale hanno deciso di staccare la spina dal mondo frenetico di Buckingham Palace per trascorrere un po’ di tempo all’insegna del relax più totale.

Hanno scelto, infatti, il mare pazzesco dei Caraibi in cui è impossibile non rilassarsi. Vacanze brevi, però, perché a quanto pare Sua Maestà la Regina avrebbe richiesto che i duchi di Cambridge tornassero in anticipo dalla vacanza.

La motivazione? Una regata di beneficenza a cui i reali dovrebbero partecipare. Per questo Kate Middleton, il principe William e i tre bambini hanno fatto ritorno a Londra prima del previsto in modo tale da non mancare all’appuntamento per il fine settimana.

Il problema è che in realtà la regata non si terrà mai. O, per lo meno, non questo fine settimana. Causa maltempo, infatti, l’evento sarà rimandato a data da definirsi. Dunque la duchessa di Cambridge ha lasciato la sua vacanza pazzesca a Mustique per tornare nel Regno Unito per un evento che non ci sarà.

In ogni caso, i membri della famiglia reale non possono di certo bucare un evento programmato da tempo e così le vacanze devono essere modellate sulla base delle esigenze di Corte. Certo è che Kate Middleton quest’anno quella vacanza se l’era davvero meritata.

Quello appena passato è stato un anno davvero intenso: tre bambini da crescere e un marito con cui fare i conti. Durante gli ultimi mesi, infatti, i duchi di Cambridge sono finiti su tutti i tabloid per una presunta crisi relazionale, alla base della quale ci sarebbe un’altra donna.

La persona che, secondo i tabloid britannici si sarebbe messa tra Kate e il marito William, sarebbe una ex amica della duchessa di Cambridge, tale Rose Hanbury. La crisi sarebbe poi rientrata, ma in più di un’occasione i media non hanno perso tempo e hanno fatto circolare voci sulla fine del matrimonio tra i duchi di Cambridge, che, invece, sembrano felicemente innamorati.