Insegnante modello dimentica la figlia in macchina: muore tredicenne disabile

Rita Pangalangan, insegnante 49enne ha dimenticato la figlia tredicenne disabile nella macchina per oltre cinque ore. Il tragico incidente è avvenuto il 5 agosto negli Stati Uniti, in South Carolina.

Secondo quanto riporta la tv locale live5news la madre era arrivata a casa del compagno Larry King intorno alle undici del mattino e senza accorgersene aveva sbattuto la portiera dell’auto lasciando la figlia Cristina all’interno. Un’ora dopo la coppia preoccupata aveva iniziato a cercare la figlia e solo intorno alle 15 la madre si era resa conto di aver dimenticato la figlia in macchina. La portiera risultava bloccata e Rita in preda al panico è subito corsa a cercare una copia delle chiavi, ma al suo ritorno intorno alle 16.15 la piccola era già morta.

I soccorsi sono arrivati intorno alle cinque del pomeriggio. Cristina è stata estratta dall’auto ma secondo quanto riportano i vigili del fuoco della contea di Colleton “le condizioni della bambina erano già molto gravi e non si poteva fare più nulla per aiutarla”.

Quel giorno in South Carolina le temperature erano molto alte e avevano raggiunto i 31 gradi. L’autopsia del corpo della piccola è stata effettuata il 7 luglio per accertare le cause della morte. Sia Rita che il compagno sono attualmente accusati di omicidio.

La madre era un’insegnante modello in una scuola dell’infanzia della conte di Colleton. Era stata addirittura eletta insegnante dell’anno. Un’amica della donna Kristin Hawk ha però riferito alla TV News2 che Pangalangan era una madre molto distratta: “Rita trascurava la figlia ma non credevo potesse arrivare a tanto”, ha affermato. “Anni fa ricordo che lasciò la figlia a casa da sola per andare al bar, forse si doveva intervenire prima”.

Un’altra amica invece, Rochelle Byrd, riporta una versione del tutto diversa: “Era una mamma meravigliosa, amava la sua bambina. Per lei era tutto”.

