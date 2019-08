Il mistero di Aylwood House: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 2

Gli spettatori di Rai 2 stasera, giovedì 8 agosto 2019, avranno a che fare con un film che non capita spesso di vedere in prima serata, cioè un horror: sulla seconda rete infatti arriva in prima visione assoluta Il mistero di Aylwood House, pellicola del 2017 diretta da Melissa Joan Hart.

Il film è tratto dal romanzo del 1976 “A Watcher in the Woods” di Florence Engel Randall ed è un remake di “Gli occhi del parco”, uscito al cinema negli anni Ottanta e prima versione del film tratta dal libro.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla trama del film, sul cast e su dove vederlo in streaming.

Il mistero di Aylwood House, la trama del film

Il film racconta la storia di una famiglia americana, i Carstairs, che decide di passare l’estate in una casa della campagna inglese, Aylwood House. La casa è circondata da un bosco dove, secondo le leggende del posto, abita uno spirito tormentato.

Trent’anni prima, infatti, una ragazza – Karen – è scomparsa in quella campagna. Da allora la madre, la signora Aylwood, è una donna molto angosciata e particolare.

Quando i Carstairs si trasferiscono nella casa padronale degli Aylwood per l’estate, iniziano ad accadere eventi molto strani: Jan inizia a sospettare che tutto questo possa essere legato alla scomparsa di Karen. E pian piano, con le sue indagini, scopre di non avere tutti i torti.

La signora Aylwood sta infatti nascondendo alcuni inquietanti segreti: la morte di Karen non è stata un incidente. E averlo scoperto mette i Carstairs in un grandissimo pericolo.

Il mistero di Aylwood House, il cast completo

Grande protagonista del film è l’attrice Anjelica Huston, nei panni della controversa signora Aylwood. Ma sono tanti gli attori che hanno preso parte alle riprese.

Ecco il cast completo del film di stasera su Rai 2. Accanto al nome degli attori c’è anche il personaggio interpretato nella pellicola:

Anjelica Huston – Signora Aylwood

Dixie Egerickx – Ellie

Nicholas Galitzine – Mark

Benedict Taylor – John

Di Botcher – Signora Thayer

Tallulah Evans – Jan

Rufus Wright – Paul

Melanie Walters – Helen

Melanie Gutteridge – Kate

Ioan Hefin – Tom

Rebecca Acock – Karen

Il mistero di Aylwood House, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film Il mistero di Aylwood House (nome originale The Watcher in the Woods), in lingua originale:

Il mistero di Aylwood House, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film di stasera in tv? La pellicola horror va in onda stasera, giovedì 8 agosto 2019, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Per vederla, quindi, vi basta sintonizzarvi sul secondo canale del vostro digitale terrestre, o sul 502 per gustarvelo in HD. In alternativa, se siete abbonati a Sky potete anche andare al tasto 102 del vostro telecomando.

Ovviamente il film è disponibile anche in streaming. Se non siete in casa o non potete usare il televisore ma non volete perdervi Il mistero di Aylwood House, potete sempre utilizzare RaiPlay. La piattaforma streaming della Rai è disponibile sul sito ufficiale o sotto forma di app per iOS e Android.

