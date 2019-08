Gossip news: le ultime notizie di oggi 8 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, giovedì 8 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

-SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI-

Gli insulti della Regina Elisabetta a Camilla

Non è di certo una novità che la Regina Elisabetta II mal sopporti la presenza di Camilla Parker Bowles, la seconda moglie del figlio Carlo. Dopo la morte di Lady Diana, la prima moglie del principe Carlo, il rapporto tra Sua Maestà e la nuova compagna era pessimo, ma con il tempo le cose non sono affatto migliorate.

Sebbene formalmente la Regina abbia cercato di mostrarsi morbida nei confronti della nuova nuora, la verità è che la considerazione pessima per la donna non è molto cambiata nel tempo. La Regina la considerò “una donna malvagia”.

Ma non solo: per Elisabetta II, Camilla Parker Bowles era un persona “con la quale non voler avere nulla a che fare”. Con il passare degli anni, la Regina ha dovuto per forza di cose ingoiare il rospo e cercare di accettare la seconda moglie del figlio, anche se in più di un’occasione abbiamo visto sguardi severi rivolti dalla regnante alla nuora.

Le motivazioni dell’astio della Regina nei confronti di Camilla affondano le radici nel passato. Il giovanissimo Principe Carlo era follemente innamorato di Camilla, ma la Regina non ha mai approvato la loro relazione perché la donna aveva già avuto diverse relazioni. Questo era inammissibile per la Corona, il cui onore sarebbe stato in qualche modo sporcato dalla condotta di Camilla. La storia tra i due però ha resistito nel tempo e dal 2005 Carlo e Camilla sono marito e moglie.

Chiara Ferragni: oggi esce il trailer del suo docufilm

L’aveva annunciato un paio di giorni fa su Instagram e, puntuale, la fashion blogger ha dato ai suoi milioni di followers un piccolo estratto del trailer sul suo Unposted, il docufilm sulla sua vita in uscita nelle sale il prossimo settembre. Qui l’articolo e il video.

TUTTE LE NOTIZIE DI GOSSIP