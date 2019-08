Gabry Ponte ha toccato il sedere alla show girl Elisabetta Gregoraci durante l’ultima puntata di Battiti Live.

È successo durante la serata finale del programma Battiti Live, il concerto organizzato da Radio Norba e presentato dalla show girl Elisabetta Gregoraci in Puglia.

L’ultima puntata, andata in onda mercoledì 7 agosto, è stata trasmessa dal palco di Bari e tra i cantanti della kermesse c’era appunto Gabry Ponte, cantante di “Discoteca italiana”.

Alla fine della serata, nel momento dei saluti, il cantante ha stretto a sé la showgirl così tanto da toccarle visibilmente il sedere. Gregoraci ha spostato subito la mano dal suo lato B, e si è mostrata semplicemente divertita.

Eppure nella storia Instagram Gregoraci appare scandalizzata, e commenta il video postato sul social con la frase: “Ma che fai?”

Il gesto di Ponte non lascia spazio a equivoci: il cantante ha volutamente toccato il sedere di Elisabetta Gregoraci: non si è trattato di un incidente.

Ma il siparietto hot ha destato più scalpore nel pubblico che nei suoi protagonisti.

Mentre Gregoraci ha preso con ironia l’accaduto e Gabry Ponte si è giustificato parlando del rapporto di amicizia che lega i due, gli utenti social hanno attaccato il cantante su Instagram per averle toccato il sedere.

Sulla pagine di Gabry Ponte gli utenti parlano addirittura di molestie sessuali.

A chi lo ha accusato di aver abusato di Elisabetta, il cantante ha risposto così: “Se fosse per me l’ergastolo a chi molesta una donna o un bambino, ma ti assicuro che non è questo il caso. Conosco da anni Elisabetta e tra noi c’è un rapporto di professionalità e rispetto. Non era un gesto fatto intenzionalmente e si vede chiaramente.. se ci scherza sopra lei potete farvi una risata anche voi.. non credi?

