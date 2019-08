Chiara Ferragni lancia in anteprima il trailer del film sulla sua vita, Unposted

La influencer aveva annunciato due giorni fa che alle 15 di giovedì 8 agosto 2019 avrebbe annunciato una sorpresa sul social, e in realtà ha anticipato la comunicazione alle 13 di oggi.

Sul suo profilo Instagram è possibile vedere in un post il video trailer del film sulla sua vita, Unposted, che uscirà nelle sale italiane il 17 settembre prossimo, per tre date.

Nel mini video di un minuto si vedono immagini di Chiara Ferragni da bambina, pezzi d’intervista al marito Fedez e citazioni di personaggi che hanno fatto parte della vita della fashion blogger, diventata un vero e proprio fenomeno mondiale grazie al successo ottenuto con il suo progetto di business nato con il blog The Blonde Salade.

“Una cosa che ti fa capire quanto una persona è importante per te è quando inizi a cambiare per lei”, dice Fedez nel trailer.

E ancora: “Era una bambina ricca di voglia di fare, se voleva fare qualcosa, se si metteva qualcosa in testa, era difficile dissuaderla”, commentano i protagonisti del documentario.

Tra questi, le donne che hanno assistito alla sua crescita personale e professionale, dalla madre a Sandrine Crener-Ricard, membro della Harvard Business School, che nel 2016 l’ha invitata a tenere una lezione nella prestigiosa Ivy League americana per rappresentare il suo “caso studio”. E poi l’immancabile stilista e imprenditrice Diane Von Furstenberg.

“Io non volevo diventare famosa, volevo solo fare qualcosa che avesse senso”, dice Chiara nel trailer. E così Ferragni è diventata una delle influencer più popolari al mondo.

Come già anticipato più volte in varie interviste, il documentario sulla sua vita, Unposted, è stata una vera sfida per Chiara Ferragni. Anche se in molti potrebbero pensare che per lei farsi riprendere dalla telecamera sia un gioco da ragazzi, essendo la fashion blogger sempre visibilissima su Instagram, in realtà è nel film che, a detta della neo attrice, è possibile scoprire chi è sul serio la “vera Chiara”.

Non resta che attendere l’uscita.

