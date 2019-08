Don Matteo 11, le anticipazioni degli episodi in onda stasera 8 agosto 2019 su Rai 1

Anche stasera, giovedì 8 agosto 2019, tornano in prima serata su Rai 1 due episodi di Don Matteo 11. L’undicesima stagione delle avventure del celebre sacerdote-detective interpretato da Terence Hill sono andate in onda per la prima volta nell’autunno scorso.

Per far fronte al temibile palinsesto estivo, tuttavia, la Rai ha riproposto al pubblico italiano un ciclo di repliche di Don Matteo 11 in vista della dodicesima stagione, che arriverà sui piccoli schermi quest’autunno.

Stasera, dunque, gli spettatori di Rai 1 potranno godersi due puntate di Don Matteo 11, esattamente la numero 17 e la numero 18 della stagione. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di ognuno dei due episodi, intitolati rispettivamente “Genitori e figli” e “Don Matteo sotto tiro”.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 17: “Genitori e figli”

Nella prima puntata in onda questa sera, intitolata “Genitori e figli”, mentre partono le indagini dei carabinieri riguardo l’aggressione ai danni di una psicoterapeuta, Chiara – sorella del Capitalo Olivieri – torna a Spoleto dopo l’ennesima delusione d’amore.

Così Cecchini, intenzionato a distrarla, decide di portarla fuori, ma perde le tracce della ragazza e chiede aiuto al PM per ritrovarla. Sofia è determinata ora più che mai a scoprire la verità circa suo padre.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 18: “Don Matteo sotto tiro”

La seconda puntata di questa sera s’intitola “Don Matteo sotto tiro” e vede i carabinieri indagare sul tentato omicidio di Colardi, un banchiere ed ex militare. La sua cassaforte è stata prosciugata e Anna scopre che è stato suo figlio, Luca, ad aggredirlo e a derubarlo. Tra i contatti di Luca c’è Isabel, una donna che riteneva Colardi responsabile della morte della sorella.

Il maresciallo però non potrà contare sul prezioso aiuto di Don Matteo. Il parroco infatti è fuori città, tenuto prigioniero da una donna che si rivelerà essere proprio Isabel.

Cecchini, Pippo, Natalina e Cosimo cercano di far scappare Don Faustino da Spoleto perché temono che quest’ultimo voglia rimpiazzare definitivamente Don Matteo.

L’appuntamento è per questa sera su Rai 1 a partire dalle 21.25.