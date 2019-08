Di Battista ringrazia i follower per gli auguri di compleanno ma sbaglia la sua età

Alessandro Di Battista il 6 agosto ha compiuto 41 anni e in un post su Instagram ha ringraziato tutti per gli auguri con una foto di famiglia, ma il messaggio si è rivelato una gaffe. Nel commento, infatti, Di Battista sbaglia il conto dell’età e scrive: “Grazie a tutti per gli auguri. Vi voglio bene, 39 e non sentirli” (in realtà ne avrebbe 41).

Subito è partita l’ironia dei follower del suo profilo Instagram. “Sei un ragazzino nel cuore…ma non raccontare balle”, commenta Angela. “Non barare”, scrive un altro fan. Arrivano anche commenti più duri: “Impostori anche nell’età”, e ancora: “Cioè stai chiedendo a uno che vive di balle di non raccontarle?”.

Alcuni ipotizzano che dietro all’errore ci siano i social media menager del politico e sotto alla foto che ritrae “Dibba”a Roma con la moglie e il figlio piccolo, i commenti si moltiplicano. Alcuni non hanno notato la gaffe e hanno invece commentato positivamente lo scatto in cui il Cinque Stelle della prima ora sporge la bocca per mandare un “bacetto” all’obiettivo, seguito a ruota dal bambino e dalla compagna.

L’unica certezza è che secondo la data di nascita riportata sul sito della Camera, nella scorsa legislatura, l’ex deputato ha due anni di più di quelli dichiarati sul suo profilo social.

Da parte del politico ancora non sono arrivate spiegazioni sullo sbaglio nel conto della sua stessa età. Difficile pensare che non ricordi il numero dei suoi anni. Per adesso quindi è giallo sulla vera età del politico, potrebbe infatti anche trattarsi di un errore presente sul sito ufficiale della Camera dei Deputati. Per saperne di più bisognerà aspettare che Di Battista sveli effettivamente il numero dei suoi anni.

