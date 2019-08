Crisi di governo: lunedì 12 incontro tra Salvini e Mattarella al Quirinale?

La crisi di governo è a un passo e un incontro tra Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarebbe già fissato per lunedì 12 al Quirinale.

Questo è quello che trapela da fonti qualificate della Lega, anche se, ufficialmente, non vi è alcuna conferma in tal senso.

Ad avvalorare questa tesi, però, vi sono anche le parole che Salvini ha utilizzato durante un comizio tenuto a Sabaudia, località balneare in provincia di Latina.

Arrivato a Sabaudia in serata, dopo una giornata caldissima, in cui l’esecutivo M5S-Lega si è spaccato in Aula al Senato sul voto sulla Tav e a cui è seguito a un vertice a due tra Salvini e il premier Conte, il ministro dell’Interno ha cominciato a parlare dell’esperienza di governo come se si trattasse di un’esperienza ormai finita.

Salvini a Sabaudia dopo l’incontro con Conte: “Non voglio un rimpasto, ma al governo qualcosa si è rotto” | VIDEO

Il leader del Carroccio, infatti, ha parlato dell’esecutivo sempre al passato, dichiarando, tra le altre cose, “è stato bello” e ammettendo che: “Negli ultimi 2/3 mesi qualcosa con gli alleati è, cambiato e si è rotto, abbiamo ricevuto troppi no”.

Il ministro dell’Interno, poi, ha paragonato l’esperienza di governo a un matrimonio: “Quando si litiga più di fare l’amore, allora bisogna guardarsi in faccia da adulti”.

Salvini, che ha ribadito di non essere interessato a rimpasti, ha confermato che nella serata di giovedì 8 sarà a Pescara per un comizio, “se non succedono cose strane”, e che domenica 11 sarà in Sicilia.

Dopodiché, il giorno seguente, lunedì 12, il ministro dell’Interno sarà nuovamente a Roma “per fare qualche chiacchierata… e ci siamo capiti” ha affermato Salvini sul palco di Sabaudia.

L’allusione, secondo i ben informati, sarebbe proprio all’ipotesi di un incontro al Quirinale tra Salvini e Mattarella in cui potrebbe essere messa la parola fine all’esecutivo giallo-verde.