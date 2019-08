Crisi di governo, vertice tra Salvini e Conte. Di Maio non partecipa

Crisi di governo, ancora alta la tensione nell’esecutivo del premier Giuseppe Conte. Dopo aver incontrato questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio ha convocato il vicepremier Matteo Salvini per un vertice che è durato circa un’ora. Poi, il ministro dell’Interno ha lasciato la sede della Presidenza in auto senza rilasciare dichiarazioni.

Il vicepremier e leader della Lega è giunto a Palazzo Chigi nel pomeriggio e prima di salire da Conte è rimasto a lungo in auto, nel cortile, a parlare al telefono, così come ha fatto anche alla fine dell’incontro con il premier.

A Palazzo Chigi c’era anche l’altro vicepremier e ministro del Lavoro. “Il vicepremier Di Maio è nel suo ufficio, al lavoro”, ha fatto sapere lo staff.

Intanto il presidente della Camera, Roberto Fico, e la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, sono stati convocati al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella [qui la diretta].

Sono le ultime battute di una nuova giornata in quella che ormai è una palese spaccatura tra le due forze di maggioranza. Il tentativo, a meno dell’arrivo di dimissioni, sembra quello di verificare quali soluzioni sono sul tavolo.

La posizione di Lega e M5s

La giornata era iniziata con le voci di un possibile rimpasto nella squadra di Giuseppe Conte, una richiesta che, si diceva, fosse stata avanzata dal ministro dell’Interno e leader della Lega Salvini. nel primo pomeriggio, però, la Lega con una nota ha fatto sapere: “Non ci interessano rimpasti e rimpastini – ha scritto, facendo eco alle parole di Salvini ieri a Sabaudia -. Per noi l’unica alternativa è il voto”.

La chiusura della Lega sembra netta: “C’è la consapevolezza e la presa d’atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l’Europa tra Lega e 5 Stelle ci sono visioni differenti. Il voto di ieri sulla Tav ne è solo l’ultima, evidente, irrimediabile certificazione”.

“Leggiamo dai giornali di possibili crisi di governo. Il M5S è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico, Luigi Di Maio. Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l’8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle”, hanno riferito invece fonti M5S.

La Lega però smentisce indiscrezioni secondo cui Matteo Salvini avrebbe chiesto le dimissioni del premier Giuseppe Conte o starebbe valutando l’ipotesi di ritirare la delegazione dei suoi ministri dal governo. “Parliamo solo attraverso note e fonti ufficiali”, sottolineano da via Bellerio. Gli alleati di governo chiedono chiarezza. “La nota della Lega è incomprensibile. Dicano chiaramente cosa vogliono fare. Siano chiari”. Così invece il M5S in una nota.

