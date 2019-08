Crisi di governo: Salvini pone un ultimatum a Conte e al M5s per andare avanti

Quella di ieri, 7 agosto, è stata una delle giornate più tese per l’esecutivo giallo-verde dal suo esordio a giugno 2018: ore sull’orlo della crisi di governo. Il voto in Senato sulle mozioni Tav ha messo a dura crisi la tenuta della maggioranza, con una serie di dichiarazioni forti che sembravano annunciare da un momento all’altro la caduta del governo.

Matteo Salvini, forte dei suoi ultimi successi con decreto sicurezza bis e Tav, sa di avere il coltello dalla parte del manico, e ha posto delle condizioni per poter proseguire l’esperienza del governo giallo-verde.

Al momento, più che aprire una crisi di governo, l’ipotesi più plausibile è quella di un “rimpastone”: Salvini potrebbe chiedere la testa di Toninelli in primis, Tria e Trenta. Il vicepremier dal palco di Sabaudia, al termine della giornata tesa al Senato, annuncia l’ultimatum: cinque giorni per capire cosa fare di questo governo.

“Sarò in giro per il Centrosud fino a domenica, poi lunedì torno a Roma per fare qualche chiacchierata, poi prenderò le mie decisioni senza padri né padrini”. Durante l’incontro con il premier Conte nel pomeriggio l’ultimatum è chiaro: un’intesa su un cambio di rotta entro lunedì o sarà crisi.

Salvini intanto, vista la tensione delle ultime ore cancella due comizi in Abruzzo, e oggi, prima di andare a Pescara, sarà a Roma per alcuni colloqui. Secondo quanto riferisce l’Agenzia Ansa, si parla di un incontro anche con Di Maio.

L’impressione di molti commentatori è che il suo beach tour, l'”Estate italiana tour” , sia una vera e propria campagna elettorale, per non perdere tempo in vista di un eventuale voto già a ottobre.

“La misura per me è colma. O il governo volta pagina o la chiudiamo qui”, spiega senza mezzi termini, con un tono che sembra più una minaccia. Staccare la spina al governo per il M5s significa la disfatta, come spiegano gli ultimi sondaggi politici che vedono i grillini addirittura sotto il 16 per cento.

Salvini pone quindi le condizioni per non andare al voto: sostituire i ministri sgraditi. Oltre i tre ministri già citati, a Salvini non dispiacerebbe rinunciare anche a Costa e Bonafede. E il vicepremier pone anche un’altra condizione: che sia Conte a prendere in mano la situazione e superare la crisi inaugurando un Conte 2.

Conte salirà al Colle nelle prossime ore? Di Maio accetterà le condizioni di Salvini pur di non andare al voto? Il premier si assumerà l’iniziativa del rimpasto? A che gioco sta giocando Salvini? Cosa vuole veramente? Qual è la posta in gioco? Le domande di queste ore si affollano. Non resta che attendere le prossime mosse.