Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi giovedì 8 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, giovedì 8 agosto 2019:

Concorsi in regione Campania per 2175 posti: scade oggi 8 agosto il termine per le domande

L’8 agosto scade il termine per le domande per 2175 posti di lavoro nelle pubblica amministrazione della Regione Campania. I concorsi sono stati banditi nelle scorse settimane e oggi è l’ultimo giorno per presentare la propria candidatura. Le domande possono essere inviate via internet attraverso il modulo del sistema “Step-One 2019″, che scaricabile dall’indirizzo ”https://www.ripam.cloud”.

Potranno partecipare sia i laureati che i diplomati. Per i laureati questa la suddivisione dei posti: 328 presso la Regione Campania, 15 al Consiglio Regionale e 607 in altri enti locali campani. Per i diplomati invece ci saranno 187 posti presso la Regione Campania, 18 presso il Consiglio Regionale e 1.020 negli enti locali.

La prima prova preselettiva avrà una durata di 80 minuti e consisterà in 80 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 80 minuti. Il test verificherà le capacità logico-deduttive, critico-verbali e logico-matematiche.

Altre 30 domande riguarderanno 30 il diritto costituzione, il diritto regionale, il lavoro pubblico e la geografia politico-economica della Campania. Superato questo primo step ci sarà un’altra prova scritta. Chi supererà lo scritto entrerà in una fase di formazione di 10 mesi al termine di cui ci sarà una prova orale finale con la valutazione dei titoli.

Concorso Mibac 2019, quando esce il bando

Si avvicina sempre di più il giorno dell’uscita del bando per il concorsone al Ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac): venerdì 9 agosto 2019, nella gazzetta ufficiale, dovrebbe uscire infatti il testo per la prima tranche di assunzioni, quella più corposa.

Saranno infatti 1052 in totale i posti disponibili. Il ruolo è quello di addetto all’accoglienza e alla vigilanza: i nuovi assunti avranno quindi il compito di custodire monumenti, parchi, siti storici e musei in tutta Italia.

Ma i concorsi al Mibac non si fermano qui. Sempre nel 2019, secondo le dichiarazioni del ministro Alberto Bonisoli, ci sarà poi anche un secondo bando per l’assunzione di 250 funzionari amministrativi. Nel 2020, poi, altri 750 posti per personale non dirigenziale.

