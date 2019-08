Star di X Factor arrestata: “Ha chiesto a un bambino di inviargli immagini porno”

Cantante di x factor arrestato per aver richiesto a un bambino di inviargli foto porno

Il cantante del talent show musicale ‘x factor’ Uk Danny Tetley è stato arrestato per aver chiesto a un bambino di mandargli foto porno.

Il cantante si è consegnato alla polizia nella città di Bradford dopo che gli agenti hanno cercato di rintracciarlo attraverso i contatti dei suoi familiari.

Il volto del talent show ha negato di aver commesso abusi sessuali online, e sostiene di essere vittima di un complotto volto a sottrargli fama e popolarità.

“Qualcuno sta cercando di conciarmi per le feste”, ha affermato Tetley a un rotocalco britannico.

Il cantante era impegnato in uno show a Benidorm, località balneare spagnola, dove si era trasferito a partire dal primo luglio. Ma dopo varie ricerche da parte della polizia è stato costretto a rispondere alle accuse e a consegnarsi.

Adesso il processo è in corso e gli agenti stanno indagando sulla vicenda.

All’inizio dell’anno il cantante era stato filmato mentre era alle prese con una striscia di cocaina dalla lunghezza record.

In quel caso Danny Tetley aveva ammesso che il filmato corrispondeva alla realtà, e che non era orgoglioso di quanto mostrato nel video. Questa volta invece per il cantante di x factor le accuse sarebbero infondate: secondo la sua versione non ha richiesto foto porno a minori.

“Da quando ho lasciato lo show (X factor) tutti stanno cercando di affossarmi. Queste accuse vanno avanti da tempo perché alle persone non piace che io abbia successo”, ha detto il cantante.

