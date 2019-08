Michelle e Barack Obama vicini al divorzio?

Mezzo mondo lo considera uno dei matrimoni più solidi di sempre, eppure quello di Michelle e Barack Obama potrebbe essere vicino alla fine: corrono veloci le voci di un possibile divorzio tra i due.

Ad annunciare la notizia è la rivista statunitense Globe. Secondo il tabloid, gli Obama avrebbero firmato le carte del divorzio dopo 27 anni di matrimonio. A rafforzare quello che all’inizio sembrava solo un rumor malizioso è un dettaglio non trascurabile. Come si legge su Globe, infatti, Barack Obama avrebbe scelto di trascorrere meno tempo in compagnia della moglie Michelle e delle sue due figlie, Malia, di 21 anni, e Sasha, di 18.

Sembra che l’ex amatissimo presidente degli Stati Uniti preferisca trascorrere più tempo in viaggio. Negli ultimi tempi, infatti, abbiamo visto Obama in giro per il mondo, per motivi di lavoro, ma sempre da solo.

A ciò si aggiungerebbe l’indignazione di Michelle perché il marito non avrebbe lavorato abbastanza affinché le preparasse il terreno per concorrere alle presidenziali da prima presidente donna degli Stati Uniti. Insomma, secondo Globe queste sarebbero motivazioni sufficienti a garantire che il matrimonio tra Barack Obama e Michelle stia volgendo al termine.

A questo problema si aggiungerebbe l’indignazione dell’ex signora americana perché suo marito non avrebbe adempiuto alla sua promessa di lasciarla al comando dopo il suo mandato. Due motivi convincenti per cui il matrimonio avrebbe deciso di prendere strade separate.

Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che si tratti dell’ennesima becera speculazione attorno alla crisi di una delle coppie più amate dai cittadini statunitensi (e non). A far montare i rumors ha contribuito la stessa ex first lady, che in passato ha più volte fatto riferimento al matrimonio come un lavoro duro.

Inoltre Michelle Obama nella sua autobiografia ha parlato di quanto fosse stato difficile tenere insieme il matrimonio quando la carriera politica del marito l’ha portato a sedere sulla poltrona più importante degli Stati Uniti. La relazione dei due entrò in crisi, tanto che Michelle e Obama ricorsero alla terapia di coppia.

I rumors del divorzio sono diventati più insistenti quando sui tabloid statunitensi è comparsa la notizia che Michelle e Obama dormissero in stampe separate e che lui pensasse di lei che fosse una persona fredda ed egoista.

Per ora comunque nessuno dei protagonisti della vicenda ha proferito parola rispetto alla questione. Bisognerà attendere per capire se si tratti di una notizia fondata o solo dell’ennesima fake news.