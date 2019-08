🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 7 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Superquark | Elementary | The Fix

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: chi avrà vinto questa volta? Quale sarà stato il programma più visto di mercoledì 7 agosto?

Certo è che la televisione italiana sta incassando diversi brutti colpi. Non ci sono più le estati di una volta ed è vero. Anche le nuove proposte vengono prontamente bocciate dal pubblico italiano, che non sa più quali pesci pigliare tra novità e continue repliche.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di mercoledì 7 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 7 agosto 2019 | Mercoledì | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Su Rai 1 è andato in onda l’appuntamento con SuperQuark. Piero Angela ha intrattenuto 1.984.000 spettatori con il 12.5% di share.

Canale 5 invece ha incantato 1.430.000 spettatori con una nuova serie televisiva intitolata The Fix, un legal drama che ha tenuto con il fiato sospeso spettatori e ha incassato l’8.9% di share. Neanche il fascino della novità ha potuto contrastare l’immancabile presenza di Piero Angela sulla Rai.

Su Rai 2, invece, la puntata di Elementary ha interessato 991.000 spettatori (5.7 per cento). Su Italia 1 Battiti Live ha ottenuto 1.413.000 ascolti tv (9.5 per cento), mentre su Rai 3 la miniserie Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore ha interessato 687.000 spettatori (3.9 per cento).

Su Rete 4, infine, Matrimonio alle Bahamas ha ottenuto 906.000 spettatori (5.5 per cento di share), mentre su La 7 il film Il medico della mutua ha registrato 1.237.000 ascolti tv (6.8 per cento) e su Tv 8 Il collezionista di ossa ha raccolto 560.000 spettatori (3.5 per cento). Chiude, sul Nove, Un matrimonio a quattro mani con 444.000 spettatori e il 2.6 per cento di share.

Ascolti tv | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Nella fascia Access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha intrattenuto 3.416.000 spettatori con uno share del 18.4%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha conquistato l’attenzione di 2.573.000 spettatori e uno share del 14per cento.

Su Rai 3, invece, Vox Populi è stato visto da 757.000 persone (4.4 per cento) e poi Un posto al sole da 1.263.000 persone con il 6.8% di share, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 830.000 ascolti tv (4.7 per cento).

Su La 7 In onda ha totalizzato 1.104.000 spettatori (5.9per cento).

Su Tv 8 invece 4 Ristoranti è stato seguito da 671.000 persone (3.7 per cento), mentre sul Nove Cucine da incubo si è fermato a 210.000 ascolti tv e uno share dell’1.1 per cento.