Ultrà della Lazio ucciso: morto Fabrizio Piscitelli, noto come “Diabolik”

Un ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come “Diabolik”, è morto dopo essere stato colpito da un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti a Roma.

Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si è trattato di un agguato in piena regola: uno sparo a distanza ravvicinata ha colpito alla testa l’uomo, implicato in precedenza in una vicenda di droga. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto la polizia.

L’agguato è avvenuto al Parco degli Acquedotti, un’estesa area verde confinante con il parco dell’Appia Antica. Secondo le prime informazioni Piscitelli è stato raggiunto da un solo colpo sparato da distanza ravvicinata alla testa. Una dinamica che ricondurrebbe ad una vera e propria esecuzione.

Notizia in aggiornamento

