The Fix streaming, dove vedere in tv e diretta la serie

The Fix è un legal drama che va in onda in prima serata su Canale 5 da mercoledì 7 agosto 2019. La serie racconta di un avvocato, Maya Travis, costretta ad abbandonare il suo lavoro e la sua casa in seguito alla perdita di una causa contro un attore di Los Angeles accusato di omicidio.

Tutto quello che c’è da sapere sulla trama di The Fix

La donna, dopo aver perso il caso, ha dovuto mettere da parte la propria carriera e trasferirsi in Oregon per sfuggire alla pressione mediatica. Otto anni dopo, però, quell’attore viene nuovamente accusato di omicidio e Maya ritorna in piazza, pronta a incastrarlo definitivamente questa volta.

Ma dove vedere The Fix? In tv o in diretta streaming?

The Fix streaming | Dove vedere in tv

The Fix va in onda in prima serata su Canale 5. Il canale ammiraglio Mediaset propone una nuova serie al suo pubblico del mercoledì sera con protagonista la bella Robin Tunney. Dove trovare Canale 5? Sul tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per chi dispone di una pay-tv Sky.

Tutto sul cast di The Fix

The Fix streaming | Dove vedere in diretta

Chi invece vuole seguire The Fix in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. La piattaforma streaming permette all’utente di collegarsi tramite pc, smartphone e tablet e di usufruire dei propri contenuti in onda in televisione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e selezionare il contenuto di vostro interesse.

Ma c’è di più. Se questo mercoledì avete da fare e non potete seguire in diretta la serie tv, potete anche recuperarla in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.

Tutto quello che c’è da sapere su The Fix