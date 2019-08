The Fix cast, attori e personaggi della serie tv su Canale 5

The Fix è una serie americana andata in onda sul canale ABC e poi portata in Italia quest’estate da Canale 5. Il canale ammiraglio Mediaset ha infatti rivalutato le serie d’oltreoceano riproponendole in prima serata e ottenendo discreti successi (Riviera e Manifest per dirne qualcuna).

The Fix, scritta da Elizabeth Craft, Sarah Fain e Marcia Clark, è un legal drama che racconta di Maya Travis, un avvocato e procuratore distrettuale costretta a scappare dalla pressione mediatica dopo aver perso una causa contro un famoso attore hollywoodiano accusato di duplice omicidio. Otto anni dopo, Maya viene richiamata per lavorare nuovamente al caso perché l’uomo è stato nuovamente accusato d’omicidio.

Tutto quello che c’è da sapere su The Fix

Ma Maya sarà in grado di essere obiettiva o la sete di vendetta per essere stata tagliata fuori dal giro prenderà il sopravvento?

Chi vediamo nel cast di The Fix? Scopriamolo insieme.

The Fix cast | Attori e personaggi

Protagonista indiscussa è Maya Travis, l’avvocato in cerca di giustizia (o vendetta) interpretata da Robin Tunney. Un’attrice molto amata per aver interpretato Theresa Lisbon in The Mentalist al fianco di Simon Baker.

Del suo personaggio, la Tunney racconta: “Maya è diversa dalle altre protagoniste femminili viste fino a oggi nelle serie tv. É felice e soddisfatta, sia del suo lavoro che della sua vita, e il suo successo non va a scapito di altri”. E poi ha aggiunto: “Sono stata molto contenta di interpretare un personaggio emotivamente complesso e sono fiera ed orgogliosa di aver lavorare ad una seria creata, diretta e prodotta da sole donne”.

Tutto quello che c’è da sapere sulla trama di The Fix

Al suo fianco vediamo Adewale Akinnuoye-Agbaje, il quale ha dichiarato: “Sevvy è un uomo molto affascinante, usa il suo aspetto per ottenere quello di cui ha bisogno: donne e profitti”. L’attore è conosciuto per aver recitato in Game of Thrones, Oz, Hunted e American Odyssey.

E ancora nel cast vediamo Scott Cohen che ha recitato in film come Viaggio in paradiso, Jack di cuori e Matrimonio a Long Island, Adam Rayner che interpreta Matthew Collier, Merrin Dungey che interpreta C.J. Bernstein, Breckin Meyer nelle vesti di Alan “Charlie” Wiest, Marc Blucas che interpreta River “Riv” Allgood, Mouzam Makkar come Loni Cho e Alex Saxon come Gabriel Johnson.

The Fix va in onda da mercoledì 7 agosto 2019 su Canale 5.

Dove vedere in tv e streaming The Fix