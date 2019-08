The Fix, la nuova serie di Canale 5: trama, cast e streaming

The Fix è una nuova serie televisiva che approda in casa Mediaset a partire da mercoledì 7 agosto 2019. La serie, made in USA, è stata creata da Marcia Clark, Elizabeth Craft e Sarah Fain, nonché prodotta e trasmessa sulla rete americana ABC da marzo a maggio 2019.

Purtroppo The Fix non è stata molto fortunata in termini d’ascolti: infatti, ABC ha deciso d’interrompere la produzione della serie dopo soltanto la prima stagione, per cui non se ne avrà una seconda.

In Italia, The Fix arriva in prima tv su Canale 5. Ma di cosa parla? Qual è il cast? Vediamo insieme tutti i dettagli.

The Fix | Trama

Composta da dieci episodi, la prima e unica stagione di The Fix racconta di un procuratore di Los Angeles, Maya Travis, che si trasferisce in Oregon dopo aver perso un caso d’omicidio contro la star del cinema Sevvy Johnson. Per prendere le distanze dalla stampa e dal suo fallimento, Maya allora scappa.

Otto anni dopo, quello stesso assassino che le ha rovinato la carriera colpisce ancora e il procuratore torna a cercare giustizia. La star di Hollywood viene nuovamente accusata di omicidio.

Ma come si comporterà Maya? Riuscirà a incriminarlo seguendo le regole oppure giocherà sporco pur di vederlo in prigione?

Tutto quello che c’è da sapere sulla trama di The Fix

The Fix | Cast

Nel cast vediamo come attrice protagonista Robin Tunney, conosciuta e apprezzata soprattutto per aver interpretato Lisbon in The Mentalist. Del suo personaggio, la Tunney racconta: “Maya è diversa dalle altre protagoniste femminili viste fino a oggi nelle serie tv. É felice e soddisfatta, sia del suo lavoro che della sua vita, e il suo successo non va a scapito di altri”. E poi ha aggiunto: “Sono stata molto contenta di interpretare un personaggio emotivamente complesso e sono fiera ed orgogliosa di aver lavorare ad una seria creata, diretta e prodotta da sole donne”.

Al suo fianco vediamo Adewale Akinnuoye-Agbaje, il quale ha dichiarato: “Sevvy è un uomo molto affascinante, usa il suo aspetto per ottenere quello di cui ha bisogno: donne e profitti”.

Ancora nel cast vediamo Scott Cohen, Adam Rayner, Merrin Dungey, Breckin Meyer, Marc Blucas, Mouzam Makkar e Alex Saxon.

Tutto sul cast di The Fix

The Fix | Streaming

Dove vedere la serie? Semplice, il prodotto va in onda in prima tv su Canale 5 a partire da mercoledì 7 agosto 2019. Chi vuole seguire la serie in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma streaming che permette agli utenti di usufruire dei contenuti Mediaset in modo del tutto gratuito previa registrazione.

A partire dalle ore 21:25, The Fix sarà in onda su Canale 5 tutti i mercoledì fino a esaurimento puntate.



Dove vedere in tv e streaming The Fix