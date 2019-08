The Fix, le anticipazioni della prima puntata in onda su Canale 5

Arriva un’altra serie tv a entusiasmare il palinsesto Mediaset. Da mercoledì 7 agosto 2019 parte un’altra serie televisiva, un legal drama per la precisione, intitolato The Fix.

Il thriller giudiziario vede come protagonista Robin Tunney, la Lisbon di The Mentalist, affiancata da Adewale Akinnuoye-Agbaje, attore conosciuto per Lost e Game of Thrones.

Tutto quello che c’è da sapere su The Fix

Tra le ideatrici di The Fix spicca il nome di Marcia Clark, colei che ha guidato l’accusa contro O.J. Simpson negli anni ’90. Del resto, la vicenda protagonista di The Fix è liberamente ispirata a quella del giocatore di football.

Vediamo insieme quali sono le anticipazioni della prima puntata.

The Fix anticipazioni | Prima puntata

L’episodio che introduce la vicenda s’intitola “The Fix” e ci porta nel 2010, quando l’attore Sevvy Johnson fu dichiarato innocente dopo essere stato accusato d’omicidio. Maya Travis è l’avvocato dell’accusa e, in seguito a questa spiacevole svolta per la sua carriera, decise di dimettersi.

Otto anni dopo, Sevvy è nuovamente accusato di aver ucciso la fidanzata Jessica Meyer. Maya si è trasferita a Washington, isolata per tutto quel tempo, ma decide di aiutare Matthew Collier nelle indagini, nonostante i suoi dubbi.

Spunta la prima prova: un video diario della figlia di Sevvy. Quest’ultimo però chiederà al figliastro Gabe di sbarazzarsi di un borsone.

Tutto quello che c’è da sapere sulla trama di The Fix

Nel secondo episodio in onda mercoledì 7 agosto, intitolato “Vendetta”, Collier non vuole abbattersi di fronte alla strategia di Wolf, che vuole utilizzare i media per difendere il suo cliente e decide di adottare la stessa strategia ma a suo favore.

Wolf ottiene delle prove sul delitto di Jessica e tutto sembra puntare contro Ben Mitchell. Maya non è convinta della sua colpevolezza e l’uomo andrà nel pallone così rilascia una confessione pubblica, suicidandosi poco prima che la procuratrice dimostri invece la sua innocenza.

Tutto sul cast di The Fix

Il terzo e ultimo episodio della serata, intitolato “La microspia”, vede scoprire un segreto: Sevvy ha un’amante, Dia, che può dimostrare in qualche modo la sua innocenza.

Maya riceve un regalo da un suo stalker, un paio d’orecchini che da anni le vengono recapitati come omaggio.

Dia viene presa in custodia per un vecchio reato e Maya la convince a indossare un microfono per spiare Sevvy. Wolf gioca un altro asso nella sua manica e ricatta il medico del suo cliente – sua ex moglie del resto – costringendola a conferire a Johnson un alibi.

Dove vedere in tv e streaming The Fix

The Fix vi aspetta mercoledì 7 agosto 2019 in prima serata su Canale 5 con la prima puntata.