Superquark 2019, le anticipazioni della puntata di stasera 7 agosto 2019 su Rai 1 con Piero e Alberto Angela

Torna questa sera, mercoledì 7 agosto 2019, Superquark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Appuntamento in prima serata stasera su Rai 1 dalle 21.25. La trasmissione dell’estate di Rai 1 propone come sempre numerosi servizi su vari temi, dalla tecnologia alla salute, dalla fisica alla storia. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera di Superquark 2019.

Tutto quello che c’è da sapere su SuperQuark 2019

Superquark 2019 stasera | Puntata 7 agosto

Come di consueto, la trasmissione di Rai 1 si apre con un’imperdibile documentario prodotto dalla BBC, che mostra il dietro le quinte della serie dedicata alle grandi dinastie degli animali. Sarà il riassunto di oltre 4 anni di riprese effettuate nelle zone più belle, lontane e pericolose della terra, dalle giungle dell’India alle savane dell’Africa.

E poi al Polo sud dove, dopo mesi di riprese, la troupe si è trovata davanti a un gruppo di pinguini rimasti intrappolati in un burrone

Immancabile poi il servizio di Alberto Angela, che ha inviato Barbara Gallavotti e Giulia De Francovich a visitare il luogo da cui si gestisce tutto ciò che avviene sulla Stazione Spaziale Internazionale: il Centro Controllo Missione al Johnson Space Center di Houston, un laboratorio in cui sono conservate le rocce raccolte sulla Luna dagli astronauti del progetto Apollo.

Superquark 2019 stasera ci porta anche alla scoperta di una malattia di cui soffrono molte persone: l’autismo. Si farà il punto sulla situazione delle famiglie in Italia con un servizio di Barbara Gallavotti e Rossella Livigni.

Giovanni Carrada e Daniela Franco condurranno invece i telespettatori all’Airbus Satellites di Tolosa, la prima fabbrica al mondo per la produzione in serie di satelliti, per capire come si stanno riscrivendo le regole del traffico spaziale.

Come al solito, poi, tornano le consuete rubriche di Superquark 2019: “Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro, direttore del CICAP, per scoprire come le “deep fake news” ci possono manipolare e “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero, che racconterà delle ambascerie giapponesi in Europa nel Cinquecento e Seicento.

Infine “La scienza in cucina’” con la dottoressa Elisabetta Bernardi, che spiegherà spiegherà cosa sono le vertical farm.